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Otomobilinin yanında başından vurulmuş olarak bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 19:22 | Son Güncelleme

KONYA'da  emekli  Mustafa Taşkın (51), otomobilinin yanında tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulundu.

Otomobilinin yanında başından vurulmuş olarak bulundu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da emekli Mustafa Taşkın (51), otomobilinin yanında tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulundu. Tabancanın Taşkın'ın kafasının altında bulması nedeniyle intihar ettiği üzerinde duran polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selaaddin Eyyübi Mahallesi Yükselen köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yoldan geçen çevredekiler, 42 EY 756 plakalı otomobilin yanında kanlar içerisinde bir kişiyi görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin Mustafa Taşkın olduğunu ve başından tabancayla vurularak öldüğünü tespit etti. Taşkın'ın kafasının altında bulunan tabanca üzerinde yapılan incelemede ise içerisinde başka bir mermi olmadığı saptandı. Polis, olayın intihar olabileceği üzerinde dururken olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Otomobilinin yanında başından vurulmuş olarak bulunduOtomobilinin yanında başından vurulmuş olarak bulunduOtomobilinin yanında başından vurulmuş olarak bulundu

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