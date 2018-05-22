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(ÖZEL) Acil servis önündeki silahli saldiri güvenlik kamerasinda

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 16:23 | Son Güncelleme

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. * Saldırının nedeninin 8 ay önce okul bahçesinde yaşanan servis kavgası olduğu belirlendi. * Sarı çiftine kurşun yağdıran kişinin servis kavgası sonrası kayıplara karışan Feyyaz E. olduğu tespit edildi. * Çiftin tehditler nedeniyle koruma talebinde bulunduğu öne sürüldü. Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı öldü. Saldırı sırasında hastane önünde bulunan 2 kişi de yaralandı.Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. BAŞINA 6 KURŞUN İSABET ETTİ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önündeki olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Tedavisi için hastaneye gelen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın kurşun yağmuruna tuttuğu Ramazan Sarı başına 6 kurşun isabet etti. Suzan Sarı ise sırtından ve bacağından vuruldu. Saldırı sırasında hastane önündeki iki kadın da seken kurşunlardan yaralandı. Durumları ağır olan Ramazan Sarı ile Suzan Sarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayı duyup hastane önüne gelen akrabaları sinir krizi geçirdi. Akrabalardan biri, çiftin daha önce tehdit aldığını emniyete koruma talebinde bulunduğunu öne sürdü. Bu kişi, taleplere rağmen emniyetin koruma vermediğini iddia etti. SERVİS KAVGASINDA YARALANMIŞ Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Ramazan Sarı'nın geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ümraniye'de okul bahçesinde rakip servis firmaları arasında çıkan kavgada yaralandığı öğrenildi. Güvenlik kamerasından yola çıkan polis ekipleri, servis kavgasından sonra kayıplara karışan Feyyaz E.'nin Sarı çiftine kurşun yağdıran kişi olduğunu belirledi. Polis, kayıplara karışan Feyyaz E.'yi arıyor. SALDIRI ANI KAMERADA Bu arada silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın Sarı çiftine yaklaşarak kurşun yağdırdığı görülüyor. Saldırgan yere düşen Ramazan Sarı'nın başına defalarca ateş etmeye devam ediyor. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında saldırgan kaçarak uzaklaşıyor. SERVİSÇİLERİN KAVGASINDA 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ Geçtiğimiz yıl 6 Eylül'de Ümraniye'de bir okul bahçesinde servisçiler arasında silahlı kavga çıkmış Cüneyt E. ölürken 3 kişi de yaralanmıştı. Feyyaz E. 'nin Cüneyt E.'nin akrabası olduğu belirtiliyor.

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