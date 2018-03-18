HABER

Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 14:48 | Son Güncelleme

Antalya'nın en işlek bölgelerinden 'oğul verdiği' için Yavuz Özcan Parkı'nda vatandaşları sokan arı kolonisi, haber yapmak için parka gelen ve hobi olarak arıcılık yapan bir muhabir tarafından kovana konuldu. Arıların, vatandaşların 'oğul'a fiziki müdahalesi nedeniyle saldırganlaştığı anlaşıldı.

Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, kendilerini arıların soktuğunu belirterek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, parkta yaptıkları araştırmada ağaçta bir arı kolonisi bulunduğunu belirledi. Parka vatandaşların girişine izin vermeyen polis ekipleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Parka gelen itfaiye ekipleri arıların sokması nedeniyle koloniye yaklaşamadı. Bu sırada haber yapmak için parka gelen bir haber ajansı muhabiri İsa Akar, hobi olarak arıcılık yaptığını belirterek, ağaçtaki arıları kovana koyabileceğini söyledi. Akar, arıcı kıyafeti giyerek yanına aldığı kovan ile itfaiyenin merdivenine binip kolonideki arıları kovana koydu. Motorize polis ekipleri de kask takarak Akar'a yardım etti.

POLİS, İTFAİYE VE GAZETECİLERİ DE SOKTU

Bu sırada itfaiye ve polis ekipleri ile gazetecileri de arı soktu. Ekiplerin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Parkta bulunan kedilerin de arı sokması nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi. Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahar mevsiminin gelmesiyle arıların hareketlendiğini söyledi.

Ana arının kovanını terk edip ağaca konmasıyla burada "oğul verdiğini" dile getiren Akar, "Vatandaşların oğula fiziki müdahalesi nedeniyle arılar hırçınlaşıp vatandaşlara saldırmaya başlamış. Ben gazeteciyim ama hobi olarak arıcılık yapıyorum. İtfaiyenin yardımıyla arıları kovana indirdik. Herkes rahat bir nefes aldı. Beni de yaklaşık 10 kadar arı soktu" diye konuştu. (AA)

10 yıl hapis cezası aldı10 yıl hapis cezası aldı
Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!
'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!''Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arı Antalya Yavuz Özcan Parkı muhabir

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...

Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Beşiktaş'ta bu sabah! 6 araç duvarın altında kaldı

Beşiktaş'ta bu sabah! 6 araç duvarın altında kaldı

Ölüm tehdidi sonrasında molotof! Nihayet tutuklandı

Ölüm tehdidi sonrasında molotof! Nihayet tutuklandı

Koruma kararının bitmesinin ardından dehşet saçtı

Koruma kararının bitmesinin ardından dehşet saçtı

Kız isteme olayında kan aktı: 5 yaralı, 2 gözaltı

Kız isteme olayında kan aktı: 5 yaralı, 2 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.