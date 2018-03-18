PKK'lı teröristler, Şırnak'ta üs bölgesine saldırdı: 5 asker yaralı

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Irak sınırı yakınındaki Hisapkapı üs bölgesine PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda 5 asker yaralandı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi bölgede için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Silopi ilçesinde bulanan Hisarkapı üs bölgesine bu sabah saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Irak'ın kuzeyinden roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterlerle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldıralarak tedaviye alındı. Saldırıyı düzenyelen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı
Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?
Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı
Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz
Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!
3 gündür kayıp olan kadından acı haber
Trump’tan porno yıldızına 20 milyon dolarlık dava
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'
Tarihin en acı karesi!
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum