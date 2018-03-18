PKK'lı teröristler, Şırnak'ta üs bölgesine saldırdı: 5 asker yaralı

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Irak sınırı yakınındaki Hisapkapı üs bölgesine PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda 5 asker yaralandı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi bölgede için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Silopi ilçesinde bulanan Hisarkapı üs bölgesine bu sabah saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Irak'ın kuzeyinden roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterlerle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldıralarak tedaviye alındı. Saldırıyı düzenyelen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.