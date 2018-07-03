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Şahin avcılarına 36 bin 983 lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 18:30 | Son Güncelleme

SİVAS'ta şahin avlayan, 1'i yabancı uyruklu 2 kişiye toplamda 36 bin 983 lira para cezası kesildi.  Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas-Kayseri arasında gerçekleştirilen çeşitli denetimler sırasında kaçak yollarla şahin avladıkları tespit edilen biri Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı.

Şahin avcılarına 36 bin 983 lira ceza

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta şahin avlayan, 1'i yabancı uyruklu 2 kişiye toplamda 36 bin 983 lira para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas-Kayseri arasında gerçekleştirilen çeşitli denetimler sırasında kaçak yollarla şahin avladıkları tespit edilen biri Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı. Şahısların şahin avında kullandığı 28 adet güvercin ile çok sayıda şahin başlığı, tuzak ve kefenlere el konuldu. Suriyeli şahsın motosikletine el konurken, şahısa 10 bin 815 lira idari para cezası uygulandı. Hatay Reyhanlı nüfusuna kayıtlı kişinin ise otomobiline el konulurken kendisine 26 bin 168 lira idari para cezası verildi.

FOTOĞRAFLI

Şahin avcılarına 36 bin 983 lira ceza

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