Samsun’a trafik kazası: 1 ölü

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Karaca (64) idaresindeki 55 AOG 23 plakalı midibüs, yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Hülya Kesim’e (53) çarptı. Kazada ağır yaralanan Hülya Kesim, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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