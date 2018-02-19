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Savcıdan eski tuğamirale ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 19:44 | Son Güncelleme

Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin aralarında eski Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile eski 3.

Savcıdan eski tuğamirale ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin aralarında eski Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Basri Dağdelen’in de bulunduğu 18’i tutuklu, ikisi firari 32 sanığın yargılandığı davada savcı, Demirhan’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dördüncü duruşmasına tutuklu 18 sanık, tutuksuz 11 sanık, avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Duruşmanın ilk gününde savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, eski Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan, eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Basri Dağdelen, TSK’den ihraç edilen eski Deniz İkmal Binbaşı İlhan Tabur ve eski Harekat Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Ali Gül’ün de aralarında olduğu 10 tutuklu sanık ile tutuksuz yargılanan sanıklar dönemin Kurmay Başkanı eski Albay Tayfun Ergi ve Demirhan’ın şoförlüğünü yapan Kadir Nevzat Yontkan hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti. Savcı, biri eski asker, 11’i eski polis 13 sanığın da “silahlı terör örgüt üyeliği” suçundan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasından da beraatlerini istedi. Savcı, mütalaasında ayrıca tutuksuz yargılanan sanıklar emekli Binbaşı Mehmet Emin Ceylan, eski Uzman Çavuşlar Ahmet Tufan Özbar, Seyhan Açar, Mehmet Şimşek ile eski AKUT Mersin ekibinin lideri Hakan Topal için ise haklarında mahkumiyeti gerektirir kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraat istedi. Öte yandan savcı, sanıklar hakkında adli kontrol kararlarının da kaldırılmasını istedi.
Sanıklar, mütalaa karşısında savunma yapmak için ek süre isterken, mahkeme heyeti oturumun yarın devam etmesine karar verdi.

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