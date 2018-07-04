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Servis aracından düşerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 17:51 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kapısı açık olan servis aracından düşerek yaralanan Nadiye Bekci (37), kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi.

Servis aracından düşerek öldü

Nabi YAZICI/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kapısı açık olan servis aracından düşerek yaralanan Nadiye Bekci (37), kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi.
Olay, cuma günü Gölcük'te meydana geldi. Tekstil atölyesinde çalışan Nadiye Bekci, mesaisinin ardından evine gitmek için servis aracına bindi. İddiaya göre, kapısı açık olan servis aracından düşen Nadiye Bekci, yaralandı. Nadiye Bekci, Başiskele'de bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Nadiye Bekci, bu sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Nadiye Bekci'nin cenazesi yarın toprağa verilmek üzere Trabzon'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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