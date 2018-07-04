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Silvan'da kaybolan Yusuf'un, İstanbul'da görüldüğü iddiası araştırılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 13:38 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 3 gün önce hayvanları otlatmaya götürdükten sonra kaybolan Yusuf Yılmaz'ın (14) İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir fırandan ekmek alırken görüldüğü iddia edildi.

Silvan'da kaybolan Yusuf'un, İstanbul'da görüldüğü iddiası araştırılıyor

Ferit ASLAN- İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 3 gün önce hayvanları otlatmaya götürdükten sonra kaybolan Yusuf Yılmaz'ın (14) İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir fırandan ekmek alırken görüldüğü iddia edildi. Silvan Kaymakamı Adem Çelik, Yusuf'u arama çalışmalarının sürdüğünü, diğer yandan jandarmanın İstanbul ile irtibata geçerek mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini istediğini söyledi.
Silvan ilçesine bağlı Malabadi Mahallesi'nde 1 Temmuz'da babası tarafından hayvan otlatmaya gönderilen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Yusuf Yılmaz'ı bulmak için bölgede arama kurtarma çalışmaları bugün de devam etti. AFAD, UMKE, jandarma ve güvenlik korucuları ile köylülerin katıldığı çalışmalarda şimdiye kadar bir iz bulunamadığı belirtildi. Bölgede bulunan Batman Barajı'nda daha önce yapılan arama çalışmalarında da bir sonuç alınamadığı kaydedildi.
'İSTANBUL'DA GÖRÜLDÜ' İDDİASI
Bu arada, sosyal medya hesabında Yusuf Yılmaz ile ilgili yapılan paylaşımın altına İstanbul'dan bir kişi mesaj yazdı. Bu kişi, Yusuf'u İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde gördüğünü, aç olduğunu söyleyen çocuğa fırından ekmek verildiğini yazdı. Jandarma ekipleri, söz konusu mesajı yazan kişi ile irtibata geçerek, soruşturmayı derinleştirdi ve durum savcılığa bildirildi. Bu gelişme üzerine jandarma İstanbul ile irtibata geçerek, Beylikdüzü'ndeki mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini istedi.
Silvan Kaymakamı Adem Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yusuf Yılmaz'ı bulmak için arama çalışmalarının sürdürdüğünü belirterek, "Çalışmalar devam ederken, Yusuf'un İstanbul'da görüldüğü ile ilgili iddialarda araştırılıyor. Jandarma İstanbul ile irtibata geçerek, görüldüğü söylenen yerlerdeki güvenlik ve mobese kameralarının görüntülerini istedi. Bu görüntüler geldikten ve yakınlarına izletildikten sonra o olup olmadığı belli olacak. Ama bir yandan da arama çalışmaları eldeki bütün imkanlarla sürüyor" diye konuştu.

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