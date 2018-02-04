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Şişli'de hamile karısını döven koca hastaneden kaçtı!

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 12:01 | Son Güncelleme

Şişli'de kafa karıştıran olay. 3 aylık hamile eşini döven koca hastaneden kaçtı. Olayı takip eden basın mensubu da kaçan kişinin peşinden koştu. Tüm uyarılara rağmen kaçan adamı kimse durdurmadı. O anlar kameraya yansıdı.

Şişli'deki evlerinde kavga eden yabancı uyruklu karı koca, komşularının durumu polise bildirmesinin ardından polis merkezine götürüldü. 3 aylık hamile karısını dövdüğü anlaşılan koca, götürüldükleri hastanede kaçtı. Kaçma anı, kameralara yansıdı.

Sabah saatlerinde Şişli'deki evlerinde kavga eden çifti komşuları polise şikayet etti. Adrese gelen polis, yabancı uyruklu karı kocayı polis merkezine götürdü. Çiftin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Kocası tarafından darp edilen ve 3 aylık hamile olduğunu söyleyen Fas uyruklu 30 yaşındaki Lamia H. için sağlık ekibi istendi. Polis merkezinden alınan kadına sağlık ekipleri ambulansta ilk müdahalede bulunuldu.

YÜZÜNDE YARALARIN OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Polis merkezinden çıkan ve yüzünde yaralar görülen Lamia H.'nin kocası da aynı ambulansa bindi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine götürülen çif içeri alındı.

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KAÇAN DAYAKÇI KOCAYI KİMSE DURDURAMADI

Dakikalar sonra hastaneden çıkan Lamia H.'nin kocası koşarak kaçmaya başladı. Olayı takip eden basın mensubu da kaçan kişinin peşinden koştu. Tüm uyarılara rağmen kaçan adamı kimse durdurmadı. O anlar, kameraya da yansıdı.

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Okmeydanı darp hastane kadına şiddet

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ÜLKE YOL GECEN HANINA DONDÜ NE KADAR APTAL MİR MILLET OLDUK BU KADAR APTAL BEYINSIS BIR TIPLUM HANGİ ULKEDE VAR???????????
ne kadar başarılı bir güvenlik o hastanede doktor yada birinin annesini öldürmüş kaçıyor olabilirdi...
Döven kişi öldürürde tutuklanması lazım
Yav bizim delimiz bize yetmiyormuş gibi,bi de ithallerimiz var...
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