Şişli'de hamile karısını döven koca hastaneden kaçtı!

Şişli'deki evlerinde kavga eden yabancı uyruklu karı koca, komşularının durumu polise bildirmesinin ardından polis merkezine götürüldü. 3 aylık hamile karısını dövdüğü anlaşılan koca, götürüldükleri hastanede kaçtı. Kaçma anı, kameralara yansıdı.

Sabah saatlerinde Şişli'deki evlerinde kavga eden çifti komşuları polise şikayet etti. Adrese gelen polis, yabancı uyruklu karı kocayı polis merkezine götürdü. Çiftin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kocası tarafından darp edilen ve 3 aylık hamile olduğunu söyleyen Fas uyruklu 30 yaşındaki Lamia H. için sağlık ekibi istendi. Polis merkezinden alınan kadına sağlık ekipleri ambulansta ilk müdahalede bulunuldu.

YÜZÜNDE YARALARIN OLDUĞU GÖRÜLDÜ



Polis merkezinden çıkan ve yüzünde yaralar görülen Lamia H.'nin kocası da aynı ambulansa bindi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine götürülen çif içeri alındı.

KAÇAN DAYAKÇI KOCAYI KİMSE DURDURAMADI



Dakikalar sonra hastaneden çıkan Lamia H.'nin kocası koşarak kaçmaya başladı. Olayı takip eden basın mensubu da kaçan kişinin peşinden koştu. Tüm uyarılara rağmen kaçan adamı kimse durdurmadı. O anlar, kameraya da yansıdı.