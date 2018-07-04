Tarihi cami ya taşınacak ya da yerinde güçlendirilecek

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Manisa'nın Salihli ilçesindeki, bakımsızlıktan yıkılmak üzere olan ve 150 yıllık tarihi geçmişe sahip, kalem işi işlemeli Damatlı Camisi'nin İzmir 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yapılacak incelemenin sonucuna göre ya Batman'daki tarihi Zeynel Bey Türbesi gibi taşınacağını ya da yerinde güçlendirme yapılacağını söyledi.

Milletvekili İsmail Bilen, Salihli'nin kırsal Damatlı Mahallesi'ndeki 20 yıl öncesine kadar ibadete açık olan ve 18 ile 19. yüzyıllarda sıkça görülen kalem işi süslemelerle bezeli olan Damatlı Camisi'nin içler acısı durumunun yerel ve ulusal basında haber olması üzerine yazılı açıklama yaptı. Bilen, 150 yıllık geçmişe sahip Damatlı Camii'nin restorasyon, rölöve ve restitüsyon projelerinin hazırlanabilmesi için İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Caminin bulunduğu alanın heyelandan dolayı 'afete maruz bölge' kapsamında olduğuna dikkati çeken Milletvekili bilen, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yapılacak olan incelemenin sonucuna göre bir karar verileceğini kaydetti.

Bilen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Salihli ilçemiz Damatlı Mahallesi'ndeki ecdat yadigarı caminin tapu kaydında, yetkililerden aldığımız bilgiye göre, '7269 sayılı Afetler Kanunun 14. maddesine göre afet bölgesidir' şerhi bulunmaktadır. Bu hususta Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden bilgi istenilmiş ve caminin yerinin incelendiği, heyelandan dolayı afete maruz bölge içerisinde kaldığının tespit edildiğine dair bilgi verilmiştir. Bu kapsamda; İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından İzmir 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na 25.06.2018 tarihinde afete maruz bölgede bulunan Damatlı Camimiz ile ilgili yapılacak işlemlerin belirlenmesi için yazı yazılmıştır. İzmir 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından gerekli incelemelerin en kısa sürede tamamlanmasının ardından yerinde güçlendirme ya da taşınması suretiyle yıl sonuna kadar projelendirme işlemleri bitirilerek, 150 yıllık Damatlı Camimiz'in restorasyonuna başlanacaktır."

ZEYNEL BEY TÜRBESİ TAŞINMIŞTI

Batman'daki Ilısu Baraj Gölü alanında bulunan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi, Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile 8 adet kendinden tahrikli modüler taşıyıcı ile 2 kilometre taşınarak, baraj gölü alanından çıkarılmıştı.