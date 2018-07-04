HABER

Tarihi cami ya taşınacak ya da yerinde güçlendirilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 19:47 | Son Güncelleme

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Manisa'nın Salihli ilçesindeki, bakımsızlıktan yıkılmak üzere olan ve 150 yıllık tarihi geçmişe sahip, kalem işi işlemeli Damatlı Camisi'nin İzmir 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yapılacak incelemenin sonucuna göre ya Batman'daki tarihi Zeynel Bey Türbesi gibi taşınacağını ya da yerinde güçlendirme yapılacağını söyledi.

Tarihi cami ya taşınacak ya da yerinde güçlendirilecek

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Manisa'nın Salihli ilçesindeki, bakımsızlıktan yıkılmak üzere olan ve 150 yıllık tarihi geçmişe sahip, kalem işi işlemeli Damatlı Camisi'nin İzmir 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yapılacak incelemenin sonucuna göre ya Batman'daki tarihi Zeynel Bey Türbesi gibi taşınacağını ya da yerinde güçlendirme yapılacağını söyledi.
Milletvekili İsmail Bilen, Salihli'nin kırsal Damatlı Mahallesi'ndeki 20 yıl öncesine kadar ibadete açık olan ve 18 ile 19. yüzyıllarda sıkça görülen kalem işi süslemelerle bezeli olan Damatlı Camisi'nin içler acısı durumunun yerel ve ulusal basında haber olması üzerine yazılı açıklama yaptı. Bilen, 150 yıllık geçmişe sahip Damatlı Camii'nin restorasyon, rölöve ve restitüsyon projelerinin hazırlanabilmesi için İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Caminin bulunduğu alanın heyelandan dolayı 'afete maruz bölge' kapsamında olduğuna dikkati çeken Milletvekili bilen, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yapılacak olan incelemenin sonucuna göre bir karar verileceğini kaydetti.
Bilen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Salihli ilçemiz Damatlı Mahallesi'ndeki ecdat yadigarı caminin tapu kaydında, yetkililerden aldığımız bilgiye göre, '7269 sayılı Afetler Kanunun 14. maddesine göre afet bölgesidir' şerhi bulunmaktadır. Bu hususta Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden bilgi istenilmiş ve caminin yerinin incelendiği, heyelandan dolayı afete maruz bölge içerisinde kaldığının tespit edildiğine dair bilgi verilmiştir. Bu kapsamda; İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından İzmir 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na 25.06.2018 tarihinde afete maruz bölgede bulunan Damatlı Camimiz ile ilgili yapılacak işlemlerin belirlenmesi için yazı yazılmıştır. İzmir 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından gerekli incelemelerin en kısa sürede tamamlanmasının ardından yerinde güçlendirme ya da taşınması suretiyle yıl sonuna kadar projelendirme işlemleri bitirilerek, 150 yıllık Damatlı Camimiz'in restorasyonuna başlanacaktır."
ZEYNEL BEY TÜRBESİ TAŞINMIŞTI
Batman'daki Ilısu Baraj Gölü alanında bulunan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi, Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile 8 adet kendinden tahrikli modüler taşıyıcı ile 2 kilometre taşınarak, baraj gölü alanından çıkarılmıştı.

FOTOĞRAFLI

Tarihi cami ya taşınacak ya da yerinde güçlendirilecekTarihi cami ya taşınacak ya da yerinde güçlendirilecekTarihi cami ya taşınacak ya da yerinde güçlendirilecekTarihi cami ya taşınacak ya da yerinde güçlendirilecek

PARTNERBuse Narcı sıcaktan bunalınca...Buse Narcı sıcaktan bunalınca...
Berber dükkanının önünde fenalaşıp, öldüBerber dükkanının önünde fenalaşıp, öldü
Yangında mahsur kalan engelliyi itfaiye kurtardıYangında mahsur kalan engelliyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

İlginizi Çekebilir

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi

İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Siirt’in Pervari ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral'dan iyi haber

Siirt’in Pervari ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral'dan iyi haber

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın yeri teşhis edildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın yeri teşhis edildi

Samsun'da yardımlaşma derneği başkanı Songül Saygılı'nın Terrier cinsi köpeğini güpegündüz çaldılar!

Samsun'da yardımlaşma derneği başkanı Songül Saygılı'nın Terrier cinsi köpeğini güpegündüz çaldılar!

Batman'da 1,5 yaşındaki Berfin Ramazanoğlu'nun yuttuğu pil operasyonla alındı!

Batman'da 1,5 yaşındaki Berfin Ramazanoğlu'nun yuttuğu pil operasyonla alındı!

Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.