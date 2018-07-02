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Tarihi eserleri satamadan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 12:53 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan V.K.

Tarihi eserleri satamadan yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan V.K. (42), yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziemir'de, V.K.'nin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu, bunları satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli V.K. gözaltına alındı. V.K.'nin adresinde yapılan aramada ise Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu belirlenen 522 gümüş ve bronz sikke, 6 bronz yüzük, 2 bronz mühür, 1 insan başlı tasvirli bronz küçük obje, 1 insan başı tasvirli pişmiş topraktan yapılmış küçük heykel başı ele geçirildi. Hakkında '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan yasal işlem yapılan V.K., savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Tarihi eserleri satamadan yakalandıTarihi eserleri satamadan yakalandı

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