Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Olay, Şarköyde'ki liman kayalıklarının bulunduğu bölgede meydana geldi. TESKİ'nin yağmur suyu kanalında bir kişinin yüzüstü hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu sahil güvenlik ve polis ekiplerine bildirdi. Sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartılan cesedin Şarköy'de çiftçilik yapan Hüseyin Saraçoğlu'na ait olduğu belirlendi.

ÇEVREDEKİLER HEMEN TELEFONA SARILDI



Saraçoğlu'nun cesedi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İnceleme sırasında çevrede toplananlar ise olayı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

