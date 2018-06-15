Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Olay, Şarköyde'ki liman kayalıklarının bulunduğu bölgede meydana geldi. TESKİ'nin yağmur suyu kanalında bir kişinin yüzüstü hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu sahil güvenlik ve polis ekiplerine bildirdi. Sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartılan cesedin Şarköy'de çiftçilik yapan Hüseyin Saraçoğlu'na ait olduğu belirlendi.
ÇEVREDEKİLER HEMEN TELEFONA SARILDI
Saraçoğlu'nun cesedi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İnceleme sırasında çevrede toplananlar ise olayı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
DHA
FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!
Doktor televizyondaki kadını görünce hemen telefona sarıldı!
Evinin bahçesini yabancı gazetecilere açtı! Erdoğan'nın HDP videosuna İnce'den sert tepki
Çin: ABD lideri Trump savaş açtı
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum