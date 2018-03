Telefon dolandırıcılarına 69 bin TL dolayında ziynet eşyası kaptırdı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, 68 bin 750 TL değerinde ziynet eşyası alıp kaçarken polis tarafından yakalandı.

Olay Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 1'inci Cadde’de meydana geldi. İddiaya göre Feride C.’yi telefonla arayan Mehmet O. ve Faruk A., kendilerini polis olarak tanıtıp, 'Adınız bir hırsızlık olayına karışmış, evinizde bulunan altınları incelememiz gerekiyor' diyerek, önce bilgi verdi. Bunun üzerine paniğe kapılan Feride C., sözde polisleri beklemeye başladı. Bir süre sonra Feride C.'nin evine gelen Mehmet O., ve Faruk A., 13 adet bilezik, 5 adet çeyrek altın, 1 çift küpe, 2 adet yüzük, 1 adet zincir olmak üzere toplam değeri 68 bin 750 TL değerinde ziynet eşyasını alıp kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Feride C., polisten yardım istedi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı. Olayın şüphelilerinden Mehmet O., dolandırdığı altınlar ile birlikte kent merkezinde yakalandı. Diğer dolandırıcı Faruk A.’da Alaca ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı. Dolandırılan Feride C., "Televizyonda bu tür haberleri izlediğimde bu kadar da olmaz, nasılda kanıyor insanlar diyordum. Şimdide benim başıma geldi" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI