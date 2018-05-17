TSK, içinde 35 adet EYP düzeneği bulunan mağarayı imha etti

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda, içerisinde 35 adet EYP düzeneği, iki çuval amonyum nitrat ve bir miktar yaşam malzemesi bulunan bir mağara tespit etti. Mağarayı havaya uçuran TSK, görüntüleri de sosyal medya hesabından yayınladı.
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