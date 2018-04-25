Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Milliyet'in haberine göre, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde bulunan lüks site sakinleri, karşı bloktaki balkonun korkuluklarına kemerle asılı vaziyette, hareketsiz halde bir kadın gördü. Bunun üzerine, site sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadının indirilmesi için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 30 metre yükseklikte, balkon korkuluklarına asılı bulunan genç kadının cesedini yangın merdiveni aracılığıyla aldı. Emniyet ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemede kadının, Ukrayna uyruklu 35 yaşındaki Olena Tyhly olduğunu belirledi.
Polis, intihar ettiğini düşündüğü kadının olay gecesi bulunduğu eve gece saat 01.00 sıralarında gelip 05.00 gibi evden çıktığını tespit ettiğini belirlediği bir erkeğe ulaştı.
GENÇ KADININ SEVGİLİSİ KONUŞTU
Genç kadının, sevgilisi olduğu ve tekstil işiyle uğraştığı belirlenen şahsa ulaşan polis 33 yaşındaki M. N. A. ifadesini aldı. 2-3 yıldır birlikte yaşadıklarını ve birbirlerini çok sevdiklerini söyleyen M. N. A.’nın, genç kadının cesedinin bulunduğu eve gece gittiğini ve sabaha karşı evden ayrıldığını, aralarında herhangi bir tartışma geçmediğini ifade ettiği öğrenildi. Polis siteden ve evin bulunduğu apartmanın güvenlik kameraları üzerinden M. N. A.’ın eve giriş çıkış saatiyle genç kadının balkondan cesedinin asılma saatleri üzerinde çalışmasını sürdürüyor.
İNTİHAR MI ETTİ?
Yapılan ilk incelemede, genç kadının şalla kendisini asıp intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polisi bu kanaate iten nedenin ise evin kapısının içeriden kilitli olmasının olduğu öğrenildi. 12. katta bulunan eve çilingir yardımıyla giren polisin incelemelerde yazılı herhangi bir not bulamadığı belirtildi.
Evin kapısının içeriden kilitli olması ve 30 metre yükseklikte 12. katta bulunması nedeniyle, evden başka bir eve geçiş ihtimalinin de bulunmadığını ifade eden polis yetkilileri, cesedi kaldırdığı Adli Tıp kurumundan gelecek ölüm saati raporuna göre soruşturmanın netleşeceğini ifade etti.
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