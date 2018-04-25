HABER

Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 18:13 | Son Güncelleme

İstanbul Bayrampaşa’da lüks bir sitede bulunan 25 katlı binanın 12. katında bulunan dairenin balkon korkuluklarından asılı halde cansız bedeni bulunan Ukrayna uyruklu 35 yaşındaki Olena Tyhly isimli kadının ölümü üzerindeki sır perdesi gizemini koruyor.

Milliyet'in haberine göre, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde bulunan lüks site sakinleri, karşı bloktaki balkonun korkuluklarına kemerle asılı vaziyette, hareketsiz halde bir kadın gördü. Bunun üzerine, site sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadının indirilmesi için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 30 metre yükseklikte, balkon korkuluklarına asılı bulunan genç kadının cesedini yangın merdiveni aracılığıyla aldı. Emniyet ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemede kadının, Ukrayna uyruklu 35 yaşındaki Olena Tyhly olduğunu belirledi.

Polis, intihar ettiğini düşündüğü kadının olay gecesi bulunduğu eve gece saat 01.00 sıralarında gelip 05.00 gibi evden çıktığını tespit ettiğini belirlediği bir erkeğe ulaştı.

GENÇ KADININ SEVGİLİSİ KONUŞTU

Genç kadının, sevgilisi olduğu ve tekstil işiyle uğraştığı belirlenen şahsa ulaşan polis 33 yaşındaki M. N. A. ifadesini aldı. 2-3 yıldır birlikte yaşadıklarını ve birbirlerini çok sevdiklerini söyleyen M. N. A.’nın, genç kadının cesedinin bulunduğu eve gece gittiğini ve sabaha karşı evden ayrıldığını, aralarında herhangi bir tartışma geçmediğini ifade ettiği öğrenildi. Polis siteden ve evin bulunduğu apartmanın güvenlik kameraları üzerinden M. N. A.’ın eve giriş çıkış saatiyle genç kadının balkondan cesedinin asılma saatleri üzerinde çalışmasını sürdürüyor.

İNTİHAR MI ETTİ?

Yapılan ilk incelemede, genç kadının şalla kendisini asıp intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polisi bu kanaate iten nedenin ise evin kapısının içeriden kilitli olmasının olduğu öğrenildi. 12. katta bulunan eve çilingir yardımıyla giren polisin incelemelerde yazılı herhangi bir not bulamadığı belirtildi.

Evin kapısının içeriden kilitli olması ve 30 metre yükseklikte 12. katta bulunması nedeniyle, evden başka bir eve geçiş ihtimalinin de bulunmadığını ifade eden polis yetkilileri, cesedi kaldırdığı Adli Tıp kurumundan gelecek ölüm saati raporuna göre soruşturmanın netleşeceğini ifade etti.

Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendiSuriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
Kulislerde dolaşan ittifak senaryoları!Kulislerde dolaşan ittifak senaryoları!
CHP'de aday olarak iki isim öne çıktıCHP'de aday olarak iki isim öne çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa Olena Tyhly Ukrayna intihar

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

Manisa'da iğrenç olay! Polis, tacizciyi vatandaşların elinden zor aldı

Manisa'da iğrenç olay! Polis, tacizciyi vatandaşların elinden zor aldı

İstanbul Şişli'de taksici dehşeti! Yoldan karşıya geçen yayayı bıçakladı

İstanbul Şişli'de taksici dehşeti! Yoldan karşıya geçen yayayı bıçakladı

Mardin Midyat'ta eski bir kuyuda kadın cesedi bulundu

Mardin Midyat'ta eski bir kuyuda kadın cesedi bulundu

İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı

İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elazığ'da yolda yürüyen kadının başına demir parçası düştü

Elazığ'da yolda yürüyen kadının başına demir parçası düştü

Antalya'da cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

Antalya'da cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.