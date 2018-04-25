Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Milliyet'in haberine göre, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde bulunan lüks site sakinleri, karşı bloktaki balkonun korkuluklarına kemerle asılı vaziyette, hareketsiz halde bir kadın gördü. Bunun üzerine, site sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadının indirilmesi için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 30 metre yükseklikte, balkon korkuluklarına asılı bulunan genç kadının cesedini yangın merdiveni aracılığıyla aldı. Emniyet ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemede kadının, Ukrayna uyruklu 35 yaşındaki Olena Tyhly olduğunu belirledi.

Polis, intihar ettiğini düşündüğü kadının olay gecesi bulunduğu eve gece saat 01.00 sıralarında gelip 05.00 gibi evden çıktığını tespit ettiğini belirlediği bir erkeğe ulaştı.

GENÇ KADININ SEVGİLİSİ KONUŞTU



Genç kadının, sevgilisi olduğu ve tekstil işiyle uğraştığı belirlenen şahsa ulaşan polis 33 yaşındaki M. N. A. ifadesini aldı. 2-3 yıldır birlikte yaşadıklarını ve birbirlerini çok sevdiklerini söyleyen M. N. A.’nın, genç kadının cesedinin bulunduğu eve gece gittiğini ve sabaha karşı evden ayrıldığını, aralarında herhangi bir tartışma geçmediğini ifade ettiği öğrenildi. Polis siteden ve evin bulunduğu apartmanın güvenlik kameraları üzerinden M. N. A.’ın eve giriş çıkış saatiyle genç kadının balkondan cesedinin asılma saatleri üzerinde çalışmasını sürdürüyor.