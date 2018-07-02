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Varto'da kardeşler arasında arazi kavgası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 18:32 | Son Güncelleme

MUŞ'un Varto ilçesine bağlı Kaynarca köyünde Zülüf T., arazi kavgasında kardeşi Ramazan T.'yi (45) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Varto'da kardeşler arasında arazi kavgası: 1 ölü

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ'un Varto ilçesine bağlı Kaynarca köyünde Zülüf T., arazi kavgasında kardeşi Ramazan T.'yi (45) av tüfeği ile vurarak öldürdü.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Kaynarca köyünde meydana geldi. Zülüf T. ile Ramazan T. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zülüf T. kardeşini av tüfeği ile yaraladıktan sonra kaçtı. Köylüler ve Ramazan T.'nin yakınları 112 Acil'i ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ramazan T., yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. 2 çocuk babası Ramazan T.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu. Kaçan Zülüf T.'nin yakalanması içinm çalışma başlatıldı.

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Varto'da kardeşler arasında arazi kavgası: 1 ölü

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