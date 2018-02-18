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Yan kesiciden inanılmaz bahane: Hap almıştım kafam çok güzeldi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 11:07 | Son Güncelleme

Adana'da toplu taşıma aracında bir genç kadının cep telefonunun 7 saniyede yankesicilik yöntemiyle çalınması, kameraya yansıdı

Yan kesiciden inanılmaz bahane: Hap almıştım kafam çok güzeldi

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi, PTT Evleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nirgül Y. kızıyla birlikte toplu taşıma aracına bindi. Sürücüye parayı vermek için ayakta beklerken bir kişi, toplu taşıma aracına bindi. Şahıs, araca biner binmez kadının yanına yaklaşıp cebindeki cep telefonunu, aracın hareket etmesi anından faydalanarak 7 saniyede çalıp cebine koydu. Bu anlar araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Genç kadın ise ücretini ödeyip yerine oturdu. Şahıs ise toplu taşıma aracının arka tarafına geçti. Genç kadın bir süre sonra telefonunun olmadığını fark edip aracın içini kontrol etti. Telefonunu göremeyince sürücüye inmek istediğini söyleyip, "Adam ne ara telefonumu aldı" diyerek araçtan indi.

Genç kadın polise giderek şikayetçi oldu. Polis araçtaki güvenlik kamerasını incelediğinde zanlının yankesicilik suçundan çok sayıda kaydı bulunan Emrah Boduk (34) olduğunu belirledi.

"PİŞMANIM"

Polis, Boduk'u Tepebağ Mahallesi'nde toplu taşıma duraklarında beklerken yakaladı. Zanlı emniyete getirilip sorgulandığında cep telefonunu çaldığını kabul ederek, "Hap almıştım kafam çok güzeldi. Bu nedenle yaptım pişmanım" dedi.

Polis, genç kadının cep telefonunu zanlının üst aramasında ele geçirerek kadına teslim etti. Zanlı ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana yan kesici hırsız cep telefonu

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Çok sayıda kaydı var yani kronik suçlu yani cezayla uslanmıyor. O zaman topluma zararlı olduğu tescilli bu yaratık neden hala aramızda? Ya ömür boyu içeri atın ya da sınırdışı edin nereye giderse gitsin!
serbest bırakırlar merak etmeyin.
Adana! Şaşırdık mı? Tabiki hayır...!
işte bu tiplere, kafam güzel deyip 10 yıl içeri sokacak hakim lazım, ama nerde onu yakalamak için uğraşıp didinen polislerden önce çıkmıştır adliyeden...
adliye sevk edildi Ve muhtemelen serbest kaldı
bu ceptefefonlarını gençler miye mont yada pardesü dış cebinde tutarlar anlamış değilim.koy pantalon iç cebine yada çapraz tutacağın çanta içine koy.
son günlerde suç işleyenler uyuşturucu etkisi ile kafasının yerinde olmadığını ve ne yaptığını bilmediğini söyleyip olaydan sıyrılmaya çalışıyorlar. Birisi onlara tecavüz etse ve" uyuşturucu etkisindeydim ne yaptığımı bilmiyordum" dese kabul ederler mi acaba :)
Adana mı?
iyi halden sal gitsin sistem bu
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