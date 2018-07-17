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Yaşlı kadın, eşyaları yakarken kendini yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 18:27 | Son Güncelleme

İZMİT'te, Ömriye Yaman (87) evinin bahçesinde hurda eşyaları yakmaya çalışırken, alevler üzerine sıçradı.

Yaşlı kadın, eşyaları yakarken kendini yaktı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, Ömriye Yaman (87) evinin bahçesinde hurda eşyaları yakmaya çalışırken, alevler üzerine sıçradı. Kolları ve bacakları yanan yaşlı kadın tedaviye alındı.
Olay, öğleden sonra, İzmit 28 Haziran Şirinlik Sokak'ta meydana geldi. Ömriye Yaman evden çıkan hurda eşyaları bahçede yakarken, alevler üzerine sıçradı. Yaşlı kadının yandığını gören ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibi, Yaman'a ilk müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise bahçede yanmakta olan hurda eşyaları söndürdü. Ömriye Yaman'ın kolları ve bacaklarında 2'nci dereceden yanıklar bulunduğu öğrenildi. Ömriye Yaman kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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