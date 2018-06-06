Yazıklar olsun! Antalya'da canlı canlı kedinin derisini yüzdüler

Kepez ilçesi Kanal Mahallesi'nde kanal boyunda bir kedinin kanlar içinde olduğunu gören vatandaşlar durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Ambulansı birimine bildirdi.
Arka ayaklarından sırt bölümüne kadar derisi yüzülen kedi, hayvan bakım evine götürülürken yolda ekiplerin tüm müdahalesine rağmen öldü. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, kedinin vahşice öldürülmesi üzerine durumu Antalya Valiliğine bir dilekçeyle bildirdi.
Yanık, kedide derin bıçak yaraları olduğunu ve vahşice derisinin yüzüldüğünü dile getirerek, "Kedinin bilerek derisi yüzülmüş. Bunu yapan insan olamaz. Hiçbir canlı bu kadar vahşice öldürülmeyi hak etmiyor. Bugün kediyi yaralayan kişi, yarın bize, çocuklarımıza zarar verebilir. Bu kişinin bulunması için polise başvurduk. Caninin yakalanıp, ağır bir ceza alması için elimizden geleni yapacağız" dedi. (İHA)
Havada büyük panik! Yolcu uçağı bu hale geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması
CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!
Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu
Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz
Mersin'de 5 yaşındaki çocuğu duşakabinde katletti, mahkemedeki sözleri kan dondurdu!
İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!
24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?
1 yaşındaki kızını bu evde terk edip gitmişti! 10 yıl sonra gördüğünde gözlerine inanamadı
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah
PES 2019’da her takım var Borussia Dortmund yok! İşte nedeni…
Okuyucu Yorumları 0 yorum