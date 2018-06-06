HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yazıklar olsun! Antalya'da canlı canlı kedinin derisini yüzdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 08:05 | Son Güncelleme

Antalya’da bir kedi arka ayaklarından sırt bölümüne kadar derisi yüzülmüş halde bulundu.

Yazıklar olsun! Antalya'da canlı canlı kedinin derisini yüzdüler

Kepez ilçesi Kanal Mahallesi'nde kanal boyunda bir kedinin kanlar içinde olduğunu gören vatandaşlar durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Ambulansı birimine bildirdi.

Arka ayaklarından sırt bölümüne kadar derisi yüzülen kedi, hayvan bakım evine götürülürken yolda ekiplerin tüm müdahalesine rağmen öldü. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, kedinin vahşice öldürülmesi üzerine durumu Antalya Valiliğine bir dilekçeyle bildirdi.

Yanık, kedide derin bıçak yaraları olduğunu ve vahşice derisinin yüzüldüğünü dile getirerek, "Kedinin bilerek derisi yüzülmüş. Bunu yapan insan olamaz. Hiçbir canlı bu kadar vahşice öldürülmeyi hak etmiyor. Bugün kediyi yaralayan kişi, yarın bize, çocuklarımıza zarar verebilir. Bu kişinin bulunması için polise başvurduk. Caninin yakalanıp, ağır bir ceza alması için elimizden geleni yapacağız" dedi. (İHA)

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
TEM'de damacana yüklü kamyon devrildiTEM'de damacana yüklü kamyon devrildi
Kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldüKavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya kedi deri Kepez

En Çok Okunan Haberler

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Diriliş Ertuğrul'un Almıla Hatun'u yeni imajıyla şaşırttı

Diriliş Ertuğrul'un Almıla Hatun'u yeni imajıyla şaşırttı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM'de damacana yüklü kamyon devrildi

TEM'de damacana yüklü kamyon devrildi

Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Mersin'de 5 yaşındaki çocuğu duşakabinde katletti, mahkemedeki sözleri kan dondurdu!

Mersin'de 5 yaşındaki çocuğu duşakabinde katletti, mahkemedeki sözleri kan dondurdu!

Üç kızına cinsel istismarda bulunmuştu! O baba hakkında rekor ceza

Üç kızına cinsel istismarda bulunmuştu! O baba hakkında rekor ceza

İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!

İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!

5 yıldızlı otelde inanılmaz olay! Türkleri kandıramadı

5 yıldızlı otelde inanılmaz olay! Türkleri kandıramadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.