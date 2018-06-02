Yozgat’ta otomobil takla attı: 3 ölü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

​Kaza, dün akşam saatlerinde E-88 Karayolu, İnceçayır köyü yakınlarına meydana geldi. Sorgun ilçesinden Yozgat yönüne giden Süleyman Elhan yönetimindeki 66 AAD 829 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Süleyman Elhan ile yanındaki Fatma Elhan ve Nurettin İbiş olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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