Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Giresun'da, 23 Temmuz Pazartesi günü, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yatalak Fatma Emine Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince eşi Yusuf Topal, ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen Sağlık Kurulu raporunu göstererek, ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Doktor Ö.Y. ise hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Bunun üzerine Topal, 'evde bakım hizmeti' kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti. Doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine polis ekipleri, sağlık merkezine geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal, direndiği polisler tarafından yaka paça polis aracına bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek, araca bindirdikleri Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yusuf Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis memurları T.K. ve H.Ş. ile doktor Ö.Y., açığa alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı.

DOKTOR Ö.Y.: TABİ Kİ ÇOK ÜZGÜNÜM

Olayla ilgili İçişleri ve Sağlık bakanlıkları tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında görevlendirilen müfettişlerin sorgulamaları sürerken, olayın ardından açığa alınan doktor Ö.Y., ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzgün olduğunu ifade etti. Verdiği ‘beyaz kod’ sonrası polislerce biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Topal için üzgün olduğunu belirten Doktor Ö.Y. paylaşımında şöyle dedi:

“Değerli meslektaşlarım, kardeşlerim. Bu zorlu sürecimde her birinizin yanımda olduğunu her anımda hissettim ve hissetmeye devam ediyorum. Benim için en önemlisi manevi, bunun dışında maddi desteklerinizi görüyorum, beni mahcup ediyorsunuz. O kadar çok mesaj, o kadar güzel yorum okudum ve okumaya devam ediyorum ki, ne kadar duygulandığımı tarif edemem. Vefat eden amca için tabii ki çok üzgünüm. Bizler birer hekim olarak değil birinin ölmesini, burnu kanasın istemeyiz. Yalnız değilim! Yalnız değiliz! Güçlüyüm, güçlüyüz! Hepinizi çok seviyorum. Size ne kadar teşekkür etsem az. Yarınlar daha güzel olacak. İnanıyorum, inanmak istiyorum, inanmak istiyoruz” (DHA)

