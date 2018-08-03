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Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 16:54 | Son Güncelleme

Giresun'da yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için sağlık ocağında tartıştığı 82 yaşındaki Yusuf Topal için 'beyaz kod' veren doktor Ö.Y. sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Doktor paylaşımında, polislerce biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Topal için üzgün olduğunu söyledi.

Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Giresun'da, 23 Temmuz Pazartesi günü, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yatalak Fatma Emine Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince eşi Yusuf Topal, ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen Sağlık Kurulu raporunu göstererek, ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Doktor Ö.Y. ise hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Bunun üzerine Topal, 'evde bakım hizmeti' kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti. Doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine polis ekipleri, sağlık merkezine geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal, direndiği polisler tarafından yaka paça polis aracına bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek, araca bindirdikleri Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yusuf Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis memurları T.K. ve H.Ş. ile doktor Ö.Y., açığa alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı.

DOKTOR Ö.Y.: TABİ Kİ ÇOK ÜZGÜNÜM

Olayla ilgili İçişleri ve Sağlık bakanlıkları tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında görevlendirilen müfettişlerin sorgulamaları sürerken, olayın ardından açığa alınan doktor Ö.Y., ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzgün olduğunu ifade etti. Verdiği ‘beyaz kod’ sonrası polislerce biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Topal için üzgün olduğunu belirten Doktor Ö.Y. paylaşımında şöyle dedi:

“Değerli meslektaşlarım, kardeşlerim. Bu zorlu sürecimde her birinizin yanımda olduğunu her anımda hissettim ve hissetmeye devam ediyorum. Benim için en önemlisi manevi, bunun dışında maddi desteklerinizi görüyorum, beni mahcup ediyorsunuz. O kadar çok mesaj, o kadar güzel yorum okudum ve okumaya devam ediyorum ki, ne kadar duygulandığımı tarif edemem. Vefat eden amca için tabii ki çok üzgünüm. Bizler birer hekim olarak değil birinin ölmesini, burnu kanasın istemeyiz. Yalnız değilim! Yalnız değiliz! Güçlüyüm, güçlüyüz! Hepinizi çok seviyorum. Size ne kadar teşekkür etsem az. Yarınlar daha güzel olacak. İnanıyorum, inanmak istiyorum, inanmak istiyoruz” (DHA)

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Şu yazdığı yazı bile ne kadar samimiyetsiz, orada adam ölmüş bu hala piyasa yapma peşinde, birde sloganlarla bitirmiş yazısını, sağolun varolun çiçekler eve modunda. Yazık çok yazık...
Sana verilen talimatlar doğrultusunda işini yaptığın için kimse seni suçlayamaz.
evt üzgünsün ama bu üzüntün onu geri getirmez , bir müddet sonra olay unutulur sende keyfinde aleminde yaşamana devam edersin ancaaaak kendine saygın varsa istifa edersin......... zira uğraştığın kişi 90 a merdiven dayamış bir insan hangi mantıkla polis çağırıyorsun
Bir adamın ölümüne sen sebep oldun bu vicdan azabıyla bir ömür boyu nasıl yaşayacaksın merak ediyorum
Yusuf dede senin yüzünden öldü utanmadan bide çıkıp açıklama yapıyorsun kanunlar önünde cezanı çekeceksin
Çoğunuz aynısınız . Benzer örneklerini günümüzde defalarca yaşıyoruz. Kraldan çok kralcısınız. Rahmetli hanımına ait evde bakım raporunu gösteriyor . Daha ne yapsın. Kusura bakmayın ama hatalısınız.
Çoğul olunca, çok olunca haklı olunmuyor. Ben bu haltı yedim ama beni yalnız bırakmayın yaptıklarıma ortak olun diiyor resmen !!!
senin yanında olan o doktorunda ecladini....
hadsizz utanmadan sıkılmadan birde haklı olduğunumu dile getirmeye çalışıyorsun sen can kurtarman gerekirken bu insanin ölümüne sebeb oldun ayıp bee ayıp yüzün olsa mesleği bırakırdın
BENCE BİRYERLERİNE KINA YAKABİLİR O ADAMCAĞIZIN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU OLDUGU İÇİN YAZIKLAR OLSUN BÖYLE DOKTORLARA
BULUNSUN DİYE AÇILAN FAKÜLTE MEZUNU BU ZAVALLININ DOKTORLUK YAPTIĞI BİR ÜLKEDE HASTA OLMAYINDA NE OLURSANIZ OLUN .BENDEN TAVSİYE .ÜLKE BİTMİŞ.
inanmak istiyormus bizde senin gercek doktor olduguna inanmak istiyoruz eger yeminine sadik kalsaydin da gozunun onunde kalp krizi geciren bir batandasa duyarsiz kalmasaydin.
Senin gibi dr ne diyeyim..yazacagın bir ilaç..sisteme bakınca her zamanki yazdırdığı ilaç..allah seni bildiği gibi yapsın.. Bu arada dr olupta her olayda eylem yapan grubeler sizde aklınızı başınıza alın..insan hayatı söz konusu meslaktaşınız yüzünden yaşlı bir amca ölmüş siz neyin kafasındasınız..haklı haksız ayrımı yapın artık..herkez yolunacak kaz degil ve kimse dr lara birşey diyemez ayaklarını geçin..
Üzgünüm demekle olmuyor bu işler
şimdi amca oldu dimi.?
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