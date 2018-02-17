'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 29'uncu gün; 1595 terörist öldürüldü (5)

EVİN MUTFAĞINA ROKET DÜŞTÜ
Suriye'nin Afrin kenti kırsalında teröristler tarafından fırlatılan 1 roket, Kilis merkeze bağlı Kocabeyli köyündeki Sait Çelebi'ye ait eve isabet etti. Tavanından girdiği evin mutfağında patlayan roket hasara yol açtı. 3 kişinin bulunduğu evde yaralanan olmadı. Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.
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