Zeytinlik alanda çıkan yangın korkuttu

Bahattin ALBAYRAK / KUYUCAK (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuyucak ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük zeytinlik alan zarar görürken, 2 küçükbaş hayvan da yanarak telef oldu.
Yangın, bugün gündüz saatlerinde Evlidağ Mevkii'nde bulunan çöp toplama alanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında yaklaşık 5 dönümlük zeytinlik alan zarar görürken, bölgede otlamakta olan 2 küçükbaş hayvan da yanarak telef oldu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.
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