Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Zonguldak’ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda K.T. ve M.C. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda yaklaşık 2.5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.