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  4. 0850’li numaraya dikkat! Bir reklama tıkladı bütün banka hesabını dolandırıcıya kaptırdı

0850’li numaraya dikkat! Bir reklama tıkladı bütün banka hesabını dolandırıcıya kaptırdı

26.08.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kripto para hesabındaki 86 bin 500 TL'sini dolandırıcılara kaptıran Abdurrezzak Dirican yaşadıklarının şokunu yaşarken başına gelen olayı anlattı. Dirican, ''Bir reklama tıkladıktan sonra, 0850'li bir numaradan arandım. 'Hesabınıza virüs bulaşmış, hesabınız güvende değil; paranızı korumamız lazım' dediler. Dediklerini harfiyen yerine getirdim. Önce kripto hesabımı daha sonra banka hesabımı boşalttılar. Her şeyimi çaldılar" dedi.

0850’li numaraya dikkat! Bir reklama tıkladı bütün banka hesabını dolandırıcıya kaptırdı

Oto tamircisi, 2 çocuk babası Abdurrezzak Dirican, kripto alım-satımı yapılan uygulamaya üye oldu. Dirican, bu süreçte pek çok alım-satım işlemi yaptı. Dirican, iddiaya göre, geçen ay uygulamanın adının geçtiği bir reklam gördü. Reklama tıklayan Dirican, açılan internet sitesini kapattı. Bir süre sonra 0850'li bir numaradan Dirican'ı arayan kişiler, 'Hesabınız güvende değil; paranızı korumamız lazım' dedi. Paniğe kapılan Dirican, kripto para hesabındaki 86 bin 500 TL'yi şüphelilerin gönderdiği hesaba aktardı. Belirtilen sürede para tekrar hesaba yatmayınca dolandırıldığını anlayan Dirican, avukatı Mert Kök aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

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'GÜVENDİM AMA HER ŞEYİMİ ÇALDILAR'

Birçok dolandırıcılık hikayesini televizyondan izlediğini, kendi başına geleceğini hiç düşünmediği ve hala yaşadıklarına inanamadığını belirten Abdurrezzak Dirican, her şeyin bir reklam ile başladığını söyledi.

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'Kripto para hesabında 15 bin liranın üstünde para olanlara sıfır otomobil çekilişi' şeklinde reklam gördüğünü anlatan Dirican, "Reklama tıklar tıklamaz bir sayfa açıldı. Korktum ve kapattım. Ardından 0850'li bir numara aradı. 'Hesabınıza virüs bulaşmış, hesabınız güvende değil; paranızı korumamız lazım' dediler. Dediklerini harfiyen yerine getirdim. Önce kripto hesabımı daha sonra banka hesabımı boşalttılar. Güvendim ama her şeyimi çaldılar. Yılların emeği, elimizden gitti. Suçluların bulunması ve ceza alması için hukuk mücadelesi başlattım" dedi.

'0850'Lİ NUMARALARA DİKKAT'

Dirican'ın avukatı Mert Kök ise hem söz konusu kripto para şirketi hem de şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Bu tip olaylarda 0850’li numaralar çok kullanılıyor. Çünkü bu tür numaralar tüzel kişilerin üstüne alınıyor. Arayan kişinin konumu yok. Bulmak çok zor. Bu aramalara dikkat etmek gerekir" diye konuştu.

(DHA)

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Adana
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