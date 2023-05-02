1-7 Mayıs 2023 haftası burçları neler bekliyor? 1-7 Mayıs 2023 haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları...

1-7 Mayıs haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bu hafta özellikle geçmişle alakalı olarak bazı problemler bekleyecek. Yarım bıraktığınız ya da halının altına süpürdüğünüz bazı sorunlarla bir kez daha mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta istek ve arzularınıza biraz daha fazla kulak verin.

KOÇ

Aklınızda bir şey varsa, iletişim bölgenizdeki hareketlenmeden yararlanarak söylemeyi tercih etmelisiniz. Bu, birine nasıl hissettiğinizi anlatmak veya sevdiklerinizle derin, anlamlı konuşmalar yapmak için harika bir zaman. Konuştuğunuzda sorunları çözmek daha hızlı gerçekleşir.

Hafta sonunun başlangıcı, Cuma günü dönüşüm bölgenizde yoğun bir ay tutulması getiriyor. Değişiklikler hızla gelebilir ve hatta sizi biraz sarsabilir. Neyin gerçekten dayanacak şekilde inşa edildiğini gördüğünüzde kendinizle gurur duyacaksınız. Savunmasız olmaktan korkmayın. Yeniden doğuşunuza izin verin.

Pazar günü Venüs Yengeç burcuna girerek aile bölgenize girerken, hafta sonunda eviniz sığınağınız olacak. Ailenizle vakit geçirmek ve hatta yaz için evinizi dekore etmek için ideal bir gün. Rahatlayın çünkü zamanınızı orada geçireceksiniz.

BOĞA

Değer bölgenizdeki değişikliklerle birlikte sonraki birkaç hafta içinde ihtiyacınız olan şeyleri istemekten çekinmeyin. Arzularınızı yüksek sesle dile getirmek sizi onları elde etmeye bir adım daha yaklaştıracaktır. Ancak sözlerinizin eylemlerinizle uyumlu olduğundan emin olun.

Cuma, ortaklık bölgenizdeki ay tutulması sırasında ilişkilerinizde "ya şimdi ya da asla" anını getiriyor. Kurtarılmaya değer ilişkiler için savaşmak ve sizi geride tutan zehirli bağları bırakmak için harika bir zaman. Gizli düşmanlar ve aşklar ortaya çıkabilir.

Pazar günü Venüs Yengeç burcuna girerek iletişim bölgenize girerken haftayı derin sohbetlerle bitirin. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca "küçük" konuşma diye bir şey yok. Sevdiklerinizle daha derin bir ilişki geliştirirken sohbetleriniz yeni derinliklere ulaşacak. Açılma zamanı!

İKİZLER

Haftaya güzel bir aşk enerjisiyle başlıyorsunuz. Kendinize izin verin ve tüm engellerinizi yıkın. En yüksek potansiyelinize ulaşmak için tamamen kendinizi olayın akışına bırakın. Kendi şeridinizle güvenli bir şekilde gitmeye bir süreliğine ara verebilirsiniz. Yeni maceralar sizi bekliyor.

Cuma günü üretkenlik bölgenizdeki ay tutulması sırasında kontrolü bırakmak sizin için zor olabilir. Öz disiplininiz, rutininiz aniden tersine döndüğünde sarsılabilirsiniz.

Pazar günü Venüs Yengeç burcuna girerek değer bölgenize doğru hareket ettiğinde maddi ve finansal olarak her zamankinden daha plansız hareket edebilirsiniz. Kısa sürede alışveriş çılgınlığına dönülen bir durumdan dolayı sonrasında pişman olmamak için tedbirinizi almalısınız.

YENGEÇ

Pazartesi günü bilinçaltı bölgenizdeki hareketlilik daha derin ruhsal bağlantılar için fırsatlar getirir. Bu, kendinizi sizin için doğru manevi yolu bulmaya adamak için harika bir zaman.

Cuma günü yaratıcılık alanınızdaki ay tutulması ile yaratıcı riskler alacağınız bir hafta. Bu, kendinizi ifade etmek için harika bir zamandır, bu da büyük bir buluşa yol açabilir. İlham periniz bugün çıkıp sizi en iyi çalışmalarınızdan bazılarına yönlendirebilir.

Pazar günü Venüs burcunuza girdiğinde haftayı büyük bir kişisel bakımla bitirin. Çevrenizdeki herkesin duygusal enerjisini üstlenmeye alışkınsınız, ancak sezon başlamadan önce kendinizi şımartmanız gerekiyor. Kendinizi besleyin ki tam potansiyelinize ulaşabilesiniz.

ASLAN

Bu hafta sosyal anlamda bazı sorgulamalar yaptığınız bir dönemin başlangıcı olacak. Şu anda topluluğunuza bağlısınız, bu nedenle bir fark yaratmanın yollarını arayın. İnsanları bir araya getirmeye hazırsınız. Sorunlarınızı konuşmak için harika bir zaman!

Cuma günü ev bölgenizdeki ay tutulması sırasında duygusal temeliniz sarsılabilir. Evdeki iç meseleler nihayet açığa çıkar. Özel hayatınız halka açık hale geldikçe, nihayet ilerlemeye başlamadan önce geçmişten gelen yaralarla uğraşmanız gerekebilir.

Venüs Pazar günü Yengeç burcuna girip şifa bölgenize girdiğinde, yalnız başınıza çok daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Kişisel huzurunuz için ilişkilerinizde bazı duygusal fedakarlıklar yapmanız gerekebilir. İnsanları oldukları gibi kabul edin, olmalarını istediğiniz gibi değil.

BAŞAK

Bu hafta kariyer bölgenizde hareket ederek yeni oluşumlar için ilk adımlarınızı atacaksınız. Bu ay her türden hırslarınızı güçlendirebilirsiniz. Profesyonel gelişiminiz için insanlarla ekip oluşturmak için harika bir zaman. Sadık kaldığınız sürece ittifaklar kurmak sizin lehinize çalışacaktır.

Cuma günü iletişim bölgenizdeki ay tutulması sırasında sert gerçekler açığa çıkabilir. Bir bomba, hayatınızı ve belirli durumlar hakkındaki düşüncelerinizi değiştirebilir. Her şeyi anlayın, ancak önce dikkatlice düşünmeden hiçbir şey söylemeyin, aksi takdirde canınız fena halde yanabilir.

Pazar günü Venüs Yengeç burcuna girerek sosyal bölgenize girerken arkadaşlarınızdan bolca yardım alabilirsiniz. Size hem kişisel hem de profesyonel olarak yardımcı olabilecek insanlardan oluşan bir ağ oluşturmak için harika bir zaman. Hayallerini gerçekleştirmek için adım atmaya hazır olun.

TERAZİ

Bu ay sizin için oldukça maceracı bir şekilde geçecek. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca kendinizi yeni şeyler öğrenmekten seyahat etmeye kadar ufkunuzu genişletmeye adayacaksınız. Hayata bakış açınızı değiştirebilecek insanlarla bağ kurun.

Cuma, değer bölgenizdeki ay tutulması sırasında büyük para ve özgüven sorunları getiriyor. Mali durumunuzla ilgili büyük bir uyandırma çağrısı almak sizi stresli hissettirebilir. Bahaneler değil, çözümler ararken kendinize karşı nazik olun.

Kariyerinizde ilerlemeniz gerekiyorsa, Pazar günü Venüs Yengeç burcuna girerek kariyer bölgenize girdiğinde aileniz yardımcı olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için aile bağlantılarını kullanırken bazı durumları derinlemesine düşünmelisiniz.

AKREP

Sosyal ilişkilerinizi yeniden düzenlemek adına adımlar atacağınız bir gündesiniz. Bu bağları güçlendirmek ya da geliştirmekle ilgili olacak. Kendinize ciddi konuşmalar yapma izni verdikçe, tüm ilişkilerin dönüşme ve derinleşme potansiyeli vardır. Samimi konuşmalar daha derin bağlar yaratır.

Ay tutulması burcunuzdayken Cuma günü büyük bir gerçeklik kontrolü getiriyor. Bu durumda kendinizi acımasız bir şekilde eleştirmemeye özen göstermelisiniz. Davranışınızı değiştirin ve kendinizi bir kısır döngünün ortasından çıkartın.

Pazar günü Venüs Yengeç burcuna girerek genişleme bölgenize girdiğinde haftayı bazı cesur maceralarla bitirin. Bu geçiş, size tüm önemli ilişkilerinize yardımcı olabilecek bir anlayış artışı sağlar. Tarihiniz ve etrafınızdaki dünya hakkında daha fazla bilgi edinin ve bakış açınızı geliştirip kalbinizi açın.

YAY

Bu hafta yeni bir ayla birlikte özellikle ikili ilişkilerinizde belirgin farkların olacağı dönemi girişi ifade edecek. Bir anlaşma imzalamak ya da özel bir kişiyle geleceğe dair adımlar atmak için harika bir zaman!

Cuma günü bilinçaltı bölgenizdeki ay tutulması sırasında duygularınız sınanacak. Büyük duygularınızı sıralarken, yalnız vakit geçirmek için güçlü bir dürtüye sahip olacaksınız. İyileşmenin sağlıklı yollarını bulurken benliğinizin tüm derinliklerine inmeye çalışın.

Pazar günü Venüs Yengeç burcuna girerek yakınlık bölgenizi hareket ettirdiğinde, savunmasızlık ayın geri kalanında bir tema olmaya devam ediyor. Ay tutulmasından sağ kurtulan ilişkiler dönüşebilir ve her zamankinden daha güçlü hale gelebilir. Gelişebilecek derin duygusal bağlar geliştirin.

OĞLAK

İlişkilerinizin sürmesini istiyorsanız bu hafta sosyal anlamda kendinizi daha iyi bir şekilde ifade etmeye çalışmalısınız. Bu, hayatınızı yolunda tutabilecek sağlıklı rutinler ve alışkanlıklar geliştirmeye odaklanmak için harika bir zaman. Sağlıklı bir denge geliştirmenize yardımcı olması için bağlanma tarzınızı analiz edin.

Cuma günü, sosyal bölgenizdeki ay tutulması sırasında beklenmedik sürprizler getirebilir. Hayalini kurduğunuz şeyler sonunda gerçek oluyor, ancak beklediğiniz gibi değil. İstediğinizi elde etmenize yardımcı olması için ağınızı kullanabilmeniz için güçlü bir olasılık var.

Pazar günü Venüs Yengeç burcuna girerek ortaklık bölgenize girdiğinde havada aşk var. Daha iyi olan yarınızı bulmak için harika bir zaman. Gerçek aşk çok yakınınızda!

KOVA

Bu hafta havada romantizm ve aşk kokusu var. Bahar eğlencelerinden yaratıcı ortaklıklara kadar, birisiyle birlikteyken her şey biraz daha iyi hissettiriyor. Büyük fikirlerinizi bir ortakla paylaşmak ve birlikte heyecan verici bir gelecek inşa etmek için harika bir zaman.

Cuma günü özellikle kariyer ve iş odaklı olarak planlama yapmanız gerekebilir. Yoğun dolunay beklenmedik sonuçları beraberinde getirebilir. Başarınızla mutlu olun ve doğru yolda olduğunuz için kendinizle gurur duymaya devam edin.

Pazar günü Venüs'ün Yengeç burcuna girerek hizmet bölgenize girmesinden sonraki birkaç hafta içinde bekçi rolünü üstlenmeniz için güçlü bir olasılık var. Başkalarıyla ilgilenirken, hizmet eylemleri yeni sevgi diliniz olabilir. Unutmayın, tüm ilişkiler karşılıklı alışverişi içerir.

BALIK

Bu hafta özellikle manevi ve duygusal açıdan kendinizi ifade etme konusunda zorlanmayacaksınız. Bu haftanın gündem maddesini ailesel konular oluşturacak. Sağlam bir duygusal temel oluşturmak ve sevdiklerinizle daha güçlü bir bağ kurmak için harika bir zaman. Soy ağacınız kök salmaya başladığı için bu ay kendi ailenizi kurmayı bile düşünebilirsiniz.

Cuma günü genişleme bölgenizdeki ay tutulması sırasında dünya görüşünüz sarsılıyor. Bu tutulma, tüm dünya anlayışınızı ve inançlarınızı değiştirebilir. Bugün yapılan keşifler, rüya gibi hayatınızda bazı şeyleri sarsabilir. Sevgili Balıklar, bunun için pembe gözlüklerinizi çıkarmanız gerekebilir.

Venüs Pazar günü Yengeç burcuna girerek zevk bölgenize girdiğinde haftayı eğlenceli bir notla bitireceksiniz. Önümüzdeki birkaç hafta, romantizm ve birileri için sert düşmek için mükemmel bir zaman. Aşk ilişkileri ciddileşebilir, bu yüzden kalbinize odaklanın.

