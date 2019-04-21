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1. Asya Milli At Oyunları Gençlik Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 22:19 | Son Güncelleme

Şampiyonada, 10 ülkeden takımlar yarıştı - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: "Başarılı olan ve yarışmaya katılan bütün sporcuları tebrik ediyorum"

Asya Milli At Oyunları Gençlik Şampiyonası'nın birincisi Kazakistan'ın Almatı kentinde yapıldı.

Almatı Hipodromu'nda düzenlenen şampiyonanın kapanış törenine Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kazakistan Etnospor Derneği Onursal Başkanı Kayrat Satıbaldıulı, Almatı Valisi Baurjan Baybek, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kökpar yarışması finalinin ardından kapanış töreninde şampiyonada başarılı olan sporculara kökpar ve çeşitli at sporu dallarında ödüller verildi.

Bilal Erdoğan ve Satıbaldıulı, kökpar oyununda birinci, ikinci ve üçüncü olan Kazakistan, Moğolistan ve Özbekistan takımlarına ödüllerini takdim etti.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, şampiyona çerçevesinde açılan Kazak geleneksel el sanatları sergisini gezdi ve ok attı. Heyete ayrıca hipodromun avlusunda kurulan geleneksel çadırda Kazak yemekleri ikram edildi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Kazakistan Etnospor Derneğine ve tüm emeği geçenlere Asya Şampiyonası'nı düzenledikleri için teşekkür ederek, "Başarılı olan ve yarışmaya katılan bütün sporcuları tebrik ediyorum. Nice daha da büyük geleneksel spor etkinliklerinde buluşmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum." dedi.

Satıbaldıulı da yarışmaya katılan sporculara teşekkür ederek, "Kazakistan'ımız, Türk dünyası yaşasın. Şampiyonanın kapandığını ilan ediyorum." şeklinde konuştu.

Şampiyonaya Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Moğolistan, Rusya, Malezya, Afganistan, Çin, Türkiye ve Macaristan'dan sporcular katıldı.

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Almatı Asya Milli At Oyunları Gençlik Şampiyonası Bilal Erdoğan kökpar

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