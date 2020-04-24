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1 aylık yasak! Adalar'a son gidenler onlar oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2020 16:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 26 Nisan'dan 31 Mayıs'a kadar belirli istisnalar dışında Adalar'a giriş çıkışlar durduruldu. Kısıtlama kararı öncesi Adalar'da ikamet eden vatandaşlar, son vapurla adalara geçti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar'a giriş ve çıkışlar kısıtlandı. 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24.00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00 arasında belirlenen istisnalar dışında Adalar'a giriş ve çıkış yapılamayacak. Pazar günü gece yarısı başlayacak kısıtlama kararı öncesi Şehir Hatları'nın adalara seferleri devam ederken Bostancı İskelesi'nden adalara geçenlerin olduğu görüldü. Adalarda ikamet eden bazı kişiler vapura çantalarıyla bindi. Bugün adalara gidenler arasında çalışan görevliler de vardı.

"ADALARDA HASTALIK OLMAMASI İÇİN ALINAN BİR TEDBİR"

Adada yaşayan Mehmet Özkorkmaz, kısıtlama kararı için, "Şu pozisyon itibarıyla havaların ısınmasından dolayı adalara giriş ve çıkışların kontrol altına alınması çok doğal. Bu bir karantina değil. Bu yanlış algılanmasın. Adalarda hastalık olmaması için alınan bir tedbir. Bence bu çok güzel bir hareket. Bunlar bir kısıtlama. Adada ikamet etmeyenler için gerekli olan bir kısıtlama bu. Ama bizler yani adalarda oturanlar, yaşayanlar için geçerli değil" diye konuştu.

"EKMEK VE SU DAĞITIMI YAPIYORUZ"

Bostancı İskelesi'nden Büyükada'ya giden bir vatandaş, "Ben görevliyim. Ekmek ve su dağıtımı yapıyoruz. Biz adada ikamet edip, orada çalıştığımız için geçebiliyoruz" şeklinde konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adalar koronavirüs

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