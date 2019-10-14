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"1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 23:17 | Son Güncelleme

Festivalde yönetmen Sabahattin Çetin ve oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü - Vali Ali Arslantaş: - "Film festivalleri, sinema sektörünün gelişmesini, festival çerçevesinde düzenlenen yarışmalar da Türk sinemacılarının yetişmesini sağlıyor"

ERZİNCAN (AA) - "1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Anadolu Kültür Sanat Meclisi’nin katkısıyla düzenlenen festivalde belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerde kısa filmlerin yanı sıra panel, senaryo ve sinema atölyeleri, ücretsiz film gösterimleri takipçileriyle buluşacak.

Festivalin jüri başkanlığını yönetmen Kutluğ Ataman, üyeliklerini yönetmenler Tarkan Karlıdağ, Veli Çelik, Şafak Bakkalbaşıoğlu, Süleyman Civliz, Hakan Kurşun, Nagihan Çakar Bikiç, gazeteci Canan Kaya'nın yanı sıra oyuncular Cengiz Bozkurt, Asuman Dabak ve Wilma Elles ile Digitürk yapımcısı Nurdan Sever üstlendi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, festivallerin kentlerin kendilerini anlatabilme ve markalaşma yollarından olduğunu söyledi.

Festivallerin Türk sinemacılarının yetişmesine önemli katkı sağladığını vurgulayan Arslantaş, şöyle konuştu:

"Film festivalleri, yaşamın koşuşturması içinde ıskaladığımız bazı güzellikleri, anları ve anıları gösterme, yaşatma ve fark etme fırsatları sunar bize. Büyülü ekranlardan kendimize yolculuk yapmamızı sağlar. Sinemanın en önemli bileşeni olan yeni seyir deneyimlerini içinde barındırır. Film izleme ve tartışma pratiğini entelektüel bir zemine kavuşturarak düşün dünyasına katkı sunar. Duygu ve düşüncelerimize aynı anda seslenebilen filmler ortak aklımızı harekete geçirebilmenin ruhunu taşır.

Film festivalleri, sinema sektörünün gelişmesini, festival çerçevesinde düzenlenen yarışmalar da Türk sinemacılarının yetişmesini sağlıyor."

Erzincan Belediye Başkan Bekir Aksun da film festivalinin kent kültürünün gelişimi açısından önem arz ettiğini dile getirerek, "Film festivalleri sadece filmleri ve onlara emek veren sanatçıları ön plana çıkaran bir kültür şenliğinden ibaret değildir. Film festivalleri aynı zamanda yapıldıkları şehri öne çıkaran ve o şehrin sosyal ve kültürel hayatının resmini çeken bir çalışma alanıdır." şeklinde konuştu.

5 gün sürecek festivalde, yapımcı Sabahattin Çetin ve oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu "Yasam Boyu Onur Ödülü", yönetmen Kamil Çetin, menajer Tümay Özokur Tuhan, oyuncu Adnan Erdogan ve senarist Pınar Bahar Aksakallı'ya da plaket verildi.

Konuşmaların ardından festival, oyuncu Burak Tamdoğan'ın tek kişilik meddah oyunu "Kuka" ile sürdü.

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