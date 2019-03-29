İZMİR (AA) - İlaç biliminin kurucusu Galen'in doğduğu Bergama'da, Türk ve Japon derneklerinin iş birliğiyle düzenlenen 1. Galenos Papatya Festivali kapsamında Japon kültürü tanıtıldı.

Bergama Galenos Kültür ve Turizm ile Japonya Galenos Dernekleri ve İlçe Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen ve 26 Mart'ta başlayan festival kapsamında Arasta Çarşısı'nda klarnet konseri verildi.

Konserin ardından Japon kültürünün geleneksel yemeği "Suşi" yapıldı.

Osmangazi Köprüsü ve Marmaray gibi Türkiye'nin mega projelerinde görev alan inşaat yüksek mühendisi ve mimar, deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, geleneksel kıyafetlerini giyerek vatandaşlarla suşi yaptı. Japon kültürünün bir diğer yemeği "Tempura" da vatandaşlara ikram edildi.

Yemek yapımının ardından Japon dans grubu "Kira-Kira-Hikaru" geleneksel danslarını sergiledi.

Gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Japon dans grubu sorumlusu Kazumi İshi, "Festival ilk kez düzenlendiği için biraz endişelenmiştik fakat herkes bize destek oldu. Havalimanına indiğimizden bu yana bolluk ve zenginliği hissettik. Aynı Japonya'ya benziyor. Bergama insanları çok şanslı onu hissettik. Herkes bizi gördüğünde selam veriyor, yemekleriniz de çok harika." dedi.

Festival yarın sona erecek.

