HABER

1. Galenos Papatya Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:30 | Son Güncelleme

Türk ve Japon derneklerinin iş birliğiyle ilaç biliminin kurucusu Galen'in doğduğu Bergama'da düzenlenen festivalde Japon kültürü tanıtıldı

İZMİR (AA) - İlaç biliminin kurucusu Galen'in doğduğu Bergama'da, Türk ve Japon derneklerinin iş birliğiyle düzenlenen 1. Galenos Papatya Festivali kapsamında Japon kültürü tanıtıldı.

Bergama Galenos Kültür ve Turizm ile Japonya Galenos Dernekleri ve İlçe Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen ve 26 Mart'ta başlayan festival kapsamında Arasta Çarşısı'nda klarnet konseri verildi.

Konserin ardından Japon kültürünün geleneksel yemeği "Suşi" yapıldı.

Osmangazi Köprüsü ve Marmaray gibi Türkiye'nin mega projelerinde görev alan inşaat yüksek mühendisi ve mimar, deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, geleneksel kıyafetlerini giyerek vatandaşlarla suşi yaptı. Japon kültürünün bir diğer yemeği "Tempura" da vatandaşlara ikram edildi.

Yemek yapımının ardından Japon dans grubu "Kira-Kira-Hikaru" geleneksel danslarını sergiledi.

Gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Japon dans grubu sorumlusu Kazumi İshi, "Festival ilk kez düzenlendiği için biraz endişelenmiştik fakat herkes bize destek oldu. Havalimanına indiğimizden bu yana bolluk ve zenginliği hissettik. Aynı Japonya'ya benziyor. Bergama insanları çok şanslı onu hissettik. Herkes bizi gördüğünde selam veriyor, yemekleriniz de çok harika." dedi.

Festival yarın sona erecek.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Limon ağaçlı kütüphane ilgi çekiyorLimon ağaçlı kütüphane ilgi çekiyor
Savcı Kiraz'ın hayatı belgesel oldu Savcı Kiraz'ın hayatı belgesel oldu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bergama festival Galenos Japon kültürü Papatya

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili genci rencide etti! Yetmedi kameraya alarak yayınladı

AK Partili genci rencide etti! Yetmedi kameraya alarak yayınladı

'Baba eve kilitledi' dedi, polisler alarma geçti

'Baba eve kilitledi' dedi, polisler alarma geçti

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Film gibi fuhuş baskını! Şifreleri: Sarı Menemen, Çorba, İnşaat işçisi...

Film gibi fuhuş baskını! Şifreleri: Sarı Menemen, Çorba...

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Yeni doğan bebek, mahkeme kararıyla yaşama tutundu

Yeni doğan bebek, mahkeme kararıyla yaşama tutundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.