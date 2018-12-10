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1 haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 11:31 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir hafta içinde düzenlenen iç güvenlik operasyonları kapsamında 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir hafta içinde düzenlenen iç güvenlik operasyonları kapsamında 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 2 bin 817 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 926 terör (PKK/KCK 175, Sol 9, DEAŞ 46, FETÖ/PDY 696), 3 bin 290 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 187 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 403 kişi gözaltına alındı.
26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 1’i ölü, 6 teslim toplam 26 terörist etkisiz hale getirildi.
Yapılan operasyonlarda 9 ilde 40 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 7'si ağır ve uzun namlulu toplam 21 silah, 2 el bombası, 428 kilogram patlayıcı madde ile 2 bin 27 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.
UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 321 operasyonda; 900 kilogram esrar, 1 ton 417 kilogram eroin, 3,71 kilogram kokain, 17 kilogram afyon sakızı, 55,1 kilogram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 6,64 kilogram metamfetamin, 232 adet captagon, 2 bin 905 adet sentetik ecza, 19 bin 982 adet ecstasy ve 985 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Ayrıca 268 bin 119 paket kaçak sigara ve 13 bin 872 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 3 bin 290 kişi gözaltına alındı.
SİBER SUÇLARLA MÜCADELE
Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 310 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 238 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE
Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 503'ü denizlerde olmak üzere 4 bin 567 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 187 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

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