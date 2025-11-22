1 hapla 10 kilo zayıflamış! Kilo vermek için yeni ilaç: Test ediliyor

Yeni bir çalışma, obezite ve tip 2 diyabet hastalarının günde bir hap kullanarak yaklaşık 18 ayda vücut ağırlıklarının yüzde 10’unu kaybedebileceğini ortaya koydu. Araştırma, mevcut kilo kaybı ilaçlarına kıyasla daha ucuz ve kullanımı kolay bir seçenek sunuyor. Uzmanlar bu tür ilaçlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. 'Mutlaka doktorunuza danışın' uyarısı yapıldı.

POPÜLER İLAÇLAR YERİNİ HAPLARA BIRAKIYOR

Ozempic ve Mounjaro gibi GLP-1 agonistleri son yıllarda büyük popülerlik kazandı. Ancak bu ilaçlar düzenli enjeksiyon ve buzdolabında saklama gerektiriyor ve maliyetleri oldukça yüksek olabiliyor. Bu nedenle ilaç firmaları, GLP-1’in kilo verme gücünü kullanan, iğnesiz ve daha basit haplar geliştirmek için yarışıyor.

YENİ HAP TEST EDİLDİ

ABD’li ilaç devi tarafından geliştirilen iğnesiz hap, 10 ülkeden 1500’den fazla obezite ve tip 2 diyabet hastasında test edildi. Katılımcılar, sağlıklı beslenme ve egzersiz önerilerine ek olarak hapı günlük olarak kullandı.

Araştırmaya göre, en yüksek doz olan 36 miligramı alan katılımcılar 72 hafta sonunda vücut ağırlıklarının yaklaşık yüzde 10’unu kaybederken, plasebo grubunda bu oran yalnızca yüzde 2 oldu.

DAHA AZ ETKİLİ

Orforglipron ile elde edilen sonuçlar, diyabeti olmayan obez hastalarda da yüzde 12 civarında kilo kaybı sağlayan önceki araştırmalarla benzerlik gösteriyor. Ancak bu oran, aynı süre zarfında haftalık enjeksiyon kullanan Mounjaro kullanıcılarının kaybettiği yüzde 22’lik kilo kaybının altında kalıyor.

Yan etkiler ise özellikle yüksek dozlarda mide bulantısı, kusma, kabızlık ve ishal gibi enjeksiyonlu GLP-1 ilaçlarında görülen etkilerle paralellik taşıyor.

UZMANLARDAN YORUMLAR

Çalışmanın başyazarı Deborah Horn, yaptığı açıklamada, "Ortalamada 10 kiloya denk gelen çift haneli kilo kaybı sağlayan ağızdan alınan bir ilaca sahip olmak heyecan verici" dedi.

Horn, ilacın ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanması halinde 2026’da mevcut enjeksiyonlara kıyasla daha düşük maliyetle piyasaya sürülmesinin planlandığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2021’de dünya genelinde 3,7 milyondan fazla kişi obezite veya aşırı kiloyla ilişkili hastalıklardan hayatını kaybetti. Bu rakam, sıtma, tüberküloz ve HIV’in toplamından daha fazla.

Uzmanından uyarı: "Bu tür ilaçları bir hekime danışmadan rastgele almayınız."