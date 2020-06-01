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1 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları (Süper On Numara nedir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 22:29 | Son Güncelleme

Süper On Numara oyununun 1. gün çekilişi yapıldı. Süper On Numara oyununun nasıl oynandığı ve nasıl ikramiye kazanıldığı merak ediliyor. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle oynanıyor.

1 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları (Süper On Numara nedir?)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 12, 15, 19, 21, 24, 30, 31, 33, 36, 43, 48, 50, 52, 54, 59, 67, 68, 70, 73 ve 77 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü çekilişte 9 bilen 23 kişi 2 bin 687 lira 14'er kuruş, 8 bilen 372 kişi 166 lira 13'er kuruş, 7 bilen 3 bin 698 kişi 23 lira 67'şer kuruş, 6 bilen 22 bin 353 kişi 4 lira 14'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 34 bin 637 kişi 3 lira 41'er kuruş ikramiye alacak.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Süper On Numara, 1’den 80’e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle oynanır.

SÜPER ON NUMARA'DA KİMLER İKRAMİYE KAZANIR?

Süper On Numara’da yapılan çekişte 22 sayı çekilir ve 6, 7, 8, 9, 10 bilene ve hiç sayı bilemeyene ikramiye dağıtılır.

SÜPER ON NUMARA'DA ÇEKİLİŞLER NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Süper On Numara çekilişleri her akşam saat 20:15’te gerçekleştirilir.

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