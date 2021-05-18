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1 Haziran'dan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

18.05.2021 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma sürecinin bitmesi ile gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güncel koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamalar hakkında bilgi verdi. Vaka sayılarının düşmesi ile kısıtlamaların esnetileceği mesajını veren Erdoğan 1 Haziran sonrası sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuna yanıt verdi. Peki, 1 Haziran'dan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, ayrıntılar...

1 Haziran'dan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

17 Mayıs tarihli Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimine ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, konuşmasında vaka sayılarının azalmasının ve aşılama çalışmaların istikrarlı bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Öte yandan, 1 Haziran'dan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu da yanıt buldu. İşte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Haziran sonrası kısıtlamlara ilişkin açıklama...

1 HAZİRAN'DAN SONRA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, "Mayıs ayının kalan günleriyle ilgili uygulama esaslarını İçişleri Bakanlığımız kamuoyuna duyurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasını hafta içi saat 21.00-05.00 arasında hafta sonları ise sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Şehirlerarası seyahatler sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde yapılabilecek. Diğer seyahatler izne tabi olacaktır. Ana okulları ve kreşler açılacak, diğer öğretim kademeleriyle ilgili süreç daha sonra belirlenecek. 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük. Bu konudaki uygulama esaslarını paylaşacağız." ifadelerine yer verdi.

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