1 Kasım'da yasaklanmıştı! 'Çakar Lamba' korsana düştü

1 Kasım 2019 tarihinde trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba düzenlenmesi yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda "çakar" olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretleri yasaklandı.

'SATIŞ YAPARKEN KİMLİK SORUYORUZ'



Çakar ve tepe lambası gibi uyarı işaretleri satışı yapan firmanın yetkilisi Hasan Bakar, "Artık isteseler de vermiyoruz. Biz satış yaparken kimlik soruyoruz. Kimlik gösterilmediği sürece bizde satış yasak. Panjur içi çakar lamba tamamen o konuya haiz olan insanlar için geçerli. Onlara veriyoruz. Polis de geliyor, sivil arabada kullanmak için istiyor. O zaten alacak. Panjur içi çakar olayı bitti. Tepeyi kullanıyor. Tepe için de satıyoruz zaten. Polis olduğuna inandığımızda ve kimliğini gördüğümüzde veriyoruz. İsteyenler yok mu? Var. Kimliği ve belgesi olmayanlara satışı yasak" ifadelerini kullandı.

Yasak olmasına rağmen çakar satışı ve montajı yapanların olabildiğini söyleyen Hasan Akar, internet üzerinden çakar lamba satışı yapıldığını belirtti. Akar, "Bu işin heveslisi vardır. Onlar takıyordur. Para kazanmak için birileri mutlaka onun montajını yapıyordur. Tabii bu zaman içinde temizlenecek diye düşünüyorum. Ürünler genelde yurt dışından geliyor. Çin'den geliyor. Yerli üretim de var. İnternet satışı da var. Tamamen alıcı ve satıcı arasındaki ilişki. Bizim bildiğimiz bir şey var. Biz kimlik ve belge sormadan satmıyoruz. Polisin bununla ilgili bize tembihi var. Siz kimlik sormadan, dışarıdaki kişilere satarsanız, biz bunu tespit edersek ceza alırsınız diye uyarısı var. Biz istemesek de bazı arkadaşlar belgelerini kendileri gösteriyorlar. Biz inanmadığımız kişilere de zaten soruyoruz" şeklinde konuştu.