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1 Mart Sayısal Loto Sonuçları

02.03.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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1 Mart Sayısal Loto Sonuçları

Kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Sayısal loto takipçileri 1 Mart Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için aramalar yapmaya başladı. İşte hem kazandırıp hem de eğlendiren 1 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve detayları...

Sayısal loto pek çok vatandaş tarafından ilgiyle takip edilen şans oyunlarından olmaya devam ediyor. 1 Mart 2021 tarihinde yapılan çılgın sayısal loto çekilişi sonuçları vatandaş tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki sayısal loto sonuçları ne, şanslı rakamlar hangileri?

1 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE?

Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 118 milyon 324 bin 947 TL oldu. 1 Mart 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar ise -5-30-46-60-69-84- ve joker:1 oldu.

6 BİLEN KAÇ KİŞİ?

5 bilen 4 kişi, 4 bilen 212 kişi, 3 bilen 8.284 kişi, 2 bilen ise 134.112 kişi oldu. Çekilişin ardından 5+1 ve 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

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