1 Mart Sayısal Loto Sonuçları

Sayısal loto pek çok vatandaş tarafından ilgiyle takip edilen şans oyunlarından olmaya devam ediyor. 1 Mart 2021 tarihinde yapılan çılgın sayısal loto çekilişi sonuçları vatandaş tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki sayısal loto sonuçları ne, şanslı rakamlar hangileri?
Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 118 milyon 324 bin 947 TL oldu. 1 Mart 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar ise -5-30-46-60-69-84- ve joker:1 oldu.
5 bilen 4 kişi, 4 bilen 212 kişi, 3 bilen 8.284 kişi, 2 bilen ise 134.112 kişi oldu. Çekilişin ardından 5+1 ve 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.