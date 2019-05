1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yemeği

"Türkiye'nin en büyük gücü, milletimizin birliği ve beraberliğidir. Bugüne kadar ülkemize ve milletimize yönelik tüm saldırıların üstesinden işte bu sayede gelmeyi başardık. Dünyada ve çevremizde yaşanan hadiseler, bize özgürlüğünü, hukukunu, güvenliğini üretimini, bunların işleyişini sağlayan devlet düzenini kaybeden toplumları çok acı akıbetlerin beklediğini göstermektedir. Hangi kökenden gelirsek gelelim, hangi kesime mensup olursak olalım, hangi siyasi görüşlere sahip olursak olalım Türkiye ortak paydasının sembolü olan Rabiamızı en üstte tutmamız gerekiyor. İşte bunun için biz her fırsatta, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.' diyoruz. İşte bunun için bıkmadan, usanmadan, sürekli olarak 'bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.' diyoruz. Ülkemizin potansiyeli öylesine büyük ki değil 82 milyon, 182 milyon da olsak hepimize yeter. Milletimizin gönlü öylesine geniş ki kendimizle birlikte milyonlarca kardeşimizi de kuşatabiliyor."

Çalışma hayatı mevzuatını pek çok alanda yenilediklerini, bugüne uygun hale getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, darbe döneminin mirası olan kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek ayrımcı ve baskıcı uygulamalara son verdiklerini, çalışma hayatının her alanında çok önemli düzenlemelere, iyileştirmelere imza attıklarını bildirdi.

Türkiye'yi ülkelerden bir ülke, Türk milletini toplumlardan bir toplum sananların yanıldığını dile getiren Erdoğan, "Biz, Rabbimizin ihsanı olan, cesaretiyle, kabiliyetiyle, dirayetiyle, gayretiyle, şefkatiyle geçmişi ve geleceğiyle bambaşka bir ülkeyiz, bambaşka bir milletiz. Biz farklıyız." diye konuştu.

- "Ne yaparlarsa yapsınlar, hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz"

"Şayet kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nereden nereye gittiğimizi unutmazsak kimse bize diz çöktüremez, kimse bizi teslim alamaz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tek yumruk olduğumuzda 'yel kaydan ne götürür' misali bize yapılan saldırıları birer birer bertaraf ederiz. Türk milleti olarak birbirimize kenetlenirsek, kucaklaşırsak Allah'ın izniyle her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Unutmayın, hiçbir siyasi, ideolojik, ekonomik, sosyal çıkar Türkiye'den büyük ve güçlü Türkiye davasından daha önemli değildir. Her birimiz kendi kulvarımızda hangi mücadeleyi verirsek verelim mesele vatanımızın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali olduğunda aynı safta, aynı ortak paydada buluşabilmeliyiz. Gerektiğinde hep birlikte kol kola girip 82 milyon olarak hedeflerimize yürüme iradesini ortaya koyabilmeliyiz. İşte bugün, bu akşam, burada biz sadece çalışanlar noktasında bu kesimin bir sembolünü aramıza aldık ve sizlerle beraber bu muhabbet sofrasında bir araya geldik. Türkiye'nin 2023 hedefleri işte böyle bir ehemmiyete sahiptir. Dikkat edersiniz ne zaman ülke ve millet olarak bu hedeflerimizi ilan ettik, ulaşma kararlığını ortaya koyduysak o günden beri başımız beladan kurtulmuyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeden, her bir vatandaşımızın refah seviyesini buna uygun şekilde artırmadan bize durmak, dinlenmek, bir anı bile boşa geçirmek haramdır."