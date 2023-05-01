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1 MAYIS KAPALI OLAN YOLLAR: Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? İşte alternatif güzergahlar

01.05.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs kapalı olan yollar hakkında araştırmalar hız kazandı. İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. Resmi tatil olan bu özel günde çeşitli etkinlikler için bazı yollar trafiğe kapatıldı. Peki, Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 1 Mayıs kapalı olan yollar hangileri? İşte alternatif güzergahlar...

1 MAYIS KAPALI OLAN YOLLAR: Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? İşte alternatif güzergahlar

1 Mayıs trafiğe kapalı yollar listesi hakkında araştırmalar yoğunlaştı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” dolayısı ile bazı yollar trafiğe kapalı olacak ve sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek. Peki, bugün hangi yollar kapalı? 1 Mayıs trafiğe kapalı yollar hangileri? İşte alternatif güzergahlar ve yollar...

BUGÜN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamayla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sabah saat 06.00’da trafiğe kapatılacak yollar belirtildi.

kapalı yollar

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde trafie kapatılacak yollar, Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Hamalbaşı Caddesi, Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi, Ensiz Sokak, İnönü Caddesi, Mete Caddesi.

1 MAYIS ALTERNATİF YOLLAR

D-100 Karayolu, Maltepe Bağdat Caddesi, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğazkesen Caddesi, Defterdar Yokuşu, Kemeraltı Caddesi ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

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