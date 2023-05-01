1 MAYIS KAPALI OLAN YOLLAR: Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? İşte alternatif güzergahlar

1 Mayıs trafiğe kapalı yollar listesi hakkında araştırmalar yoğunlaştı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” dolayısı ile bazı yollar trafiğe kapalı olacak ve sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek. Peki, bugün hangi yollar kapalı? 1 Mayıs trafiğe kapalı yollar hangileri? İşte alternatif güzergahlar ve yollar...

BUGÜN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamayla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sabah saat 06.00’da trafiğe kapatılacak yollar belirtildi.

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde trafie kapatılacak yollar, Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Hamalbaşı Caddesi, Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi, Ensiz Sokak, İnönü Caddesi, Mete Caddesi.

1 MAYIS ALTERNATİF YOLLAR

D-100 Karayolu, Maltepe Bağdat Caddesi, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğazkesen Caddesi, Defterdar Yokuşu, Kemeraltı Caddesi ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

