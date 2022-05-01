HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 Mayıs kutlamasında 'pankart' gerilimi! Ortalık karıştı

1 Mayıs kutlamasında 'pankart' gerilimi! Ortalık karıştı

01.05.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta, 1 Mayıs'ı kutlamak için toplanan işçiler arasında 'pankart' gerilimi yaşandı. Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı madenciler, Eğitim-Sen üyelerinin pankart açmasına izin vermedi, kısa süreli arbede çıktı.

1 Mayıs kutlamasında 'pankart' gerilimi! Ortalık karıştı

Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde birçok sendika üyesi, İstasyon Caddesi'nde toplandı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kentte sendika üyeleri, Madenci Anıtı'nın bulunduğu meydana alkış ve sloganlarla yürümeye başladı.

KORTEJİN YÜRÜMESİNE İZİN VERMEDİLER

Bu sırada Eğitim-Sen üyeleri, 'Bu kürsüde İstanbul Sözleşmesi'nin feshine alkış tutan faşist bir kadın var' pankartı ile Fevkani Köprüsü'nde durarak, arkalarındaki kortejin yürümesine izin vermedi.

1

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA TEPKİ

Sendika üyeleri, kürsüde programı sunan Gülhan Y.'nin daha önce sosyal medyadan İstanbul Sözleşmesi'nin feshini destekleyen paylaşımına tepki gösterdi.

3

Daha sonra kürsüye yaklaşarak pankartlarını açmak isteyen sendika üyeleri, GMİS üyesi madencilerin engeliyle karşılaştı.

2

SON DAKİKA | İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Taksim'e yürümek isteyenlere gözaltı İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Taksim'e yürümek isteyenlere gözaltı

ARBEDE ÇIKTI

Eğitim-Sen üyeleri ile madenciler arasında kısa süreli arbede çıktı. Sendika yöneticileri ve milletvekillerinin araya girmesi ile taraflar sakinleştirildi.

4

Bazı sendika üyeleri, madencilerin kadınlara karşı aldığı tavrı protesto ederek alanı terk etti.

5

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ramazan Bayramı’nda bankalar açık olacak mı?Ramazan Bayramı’nda bankalar açık olacak mı?
Türkiye, kanıtları sunmuştu! Skandalların başrolü, istifa ettiTürkiye, kanıtları sunmuştu! Skandalların başrolü, istifa etti
Babacan ve İmamoğlu bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştıBabacan ve İmamoğlu bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

''Taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu''

''Taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu''

'Sürpriz'li müjde için beklenen gün!

'Sürpriz'li müjde için beklenen gün!

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

Bayramda hava nasıl olacak?

Bayramda hava nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.