1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl pazartesi gününe denk geldi. Resmi tatil olan bu özel günde birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Bu kapsamda kuyumcuya gitmek isteyenler 1 Mayıs kuyumcular açık mı, kapalı mı? Bugün kuyumcular kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

1 MAYIS KUYUMCULAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Kuyumcuların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde açık olup olmadığıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Fakat geçen sene 1 Mayıs 2022'de açık olan kuyumcuların bu yıl da açık olması bekleniyor.

BUGÜN KUYUMCULAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Kuyumcuların çalışma saatleri bulundukları il ve ilçe kuyumcular odası tarafından belirleniyor. Bu nedenle kuyumcuların çalışma saatleri bağlı oldukları il ve ilçelere göre değişebiliyor. Kuyumcular sabahları saat 09:00 ile 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

1 MAYIS NE ZAMAN RESMİ TATİL OLDU?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892[1] sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

