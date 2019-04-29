1 Mayıs resmî tatil mi? 1 Mayıs'ta hangi kurumlar tatil? Okullar tatil olacak mı?

Tüm dünyada “Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanan 1 Mayıs, genellikle işçi bayramı olarak bilinir. Tarihte çok ağır şartlarda çalışan Amerikalı işçilerin eylem ve iş bırakmaları ile başlayan, daha sonraki yıllarda gösterilerle sürdürülen 1 Mayıs, kimi zaman çok şiddetli olaylara da sahne olmuştur. Takrir-i Sükun Yasası’ndan sonra kutlanması yasaklanan ama 10 yıl sonra adı “Bahar Bayramı” olan 1 Mayıs, Milli Güvenlik Konseyi’nce 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkartıldı. Ancak 28 yıl sonra 2008 yılının Nisan ayında “Emek ve Dayanışma Günü” adı ile kutlanmaya başlandı ve 22 Nisan 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yasa ile resmi tatil statüsü kazandı.
1 Mayıs günü, çalışanların bir günlük tatil hakkına sahip oldukları gündür. Bu bir günlük tatil hem eğitimciler hem de okullardaki temizlik, kapı güvenliği gibi işlerden sorumlu olanların hakkıdır. Eğitimcilerin okulda olmaması zaten öğrencilerin gelmemesi anlamına gelir. 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü tüm okullarda resmî tatildir. Öğretmenler, öğrenciler ve diğer tüm çalışanlar her yıl 1 Mayıs’ta olduğu gibi bu yıl da okula gitmeyeceklerdir. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de bugün tüm okullara ve okullarda çalışan herkese resmî tatil olarak ilan edilmiştir. 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü okullar tatildir.
1 Mayıs’ta Hangi Kurumlar Tatil?
1 Mayıs günü, PTT şubeleri çalışmayacak. Kargo firmalarının bazı şubelerinin açık olma ihtimali bulunuyor. Kargo işlemlerini gerçekleştirmek için o günün öncesinde hangi şubelerin açık olduğunu firmayı arayıp öğrenmem mümkün oluyor. 1 Mayıs günü, nöbetçi eczaneler haricinde tüm eczaneler de kapalı olacak. Banka şubeleri kapalı olacak. Ancak ATM’ler üzerinden ya da online bankacılık işlemleri üzerinden bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek mümkün. EFT işlemlerinde, resmi tatil günlerindeki durum geçerli. Yani EFT işlemi talimat olarak alınıyor ve bankanın çalışmaya başladığı 2 Mayıs günü mesai saatleri içinde EFT işlemi talimatı gerçekleştiriliyor.
2019’un hafta içi günlerinde kalan resmî tatil günleri şöyle:
Bu tatil günlerinin yanı sıra, okullar 14 Haziran 2019 Cuma günü tatile giriyor. 2019 – 2020 Eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019’da başlayacak.
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