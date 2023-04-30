1 Mayıs'ta ne oldu, neden kutlanıyor? 1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı? Anlam ve önemi!

1 Mayıs İşçi Bayramı için geri sayım sürüyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın ortaya çıkışına ilişkin detaylar...

1 MAYIS'TA NE OLDU, NEDEN KUTLANIYOR?

1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenledi. 1 Mayıs 1886 tarihinde Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da gerçekleştirilen bu gösterilere yarım milyon işçi katılım sağladı.

Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, beraber yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

1 MAYIS TARİHÇESİ VE ÖNEMİ

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde de ile sürdü. Sonrasında 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na neden oldu. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin yeniden yapılmasının önüne geçildi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890'de yapıldı.

Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülke tarafından kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Nepal, Kuzey Kore, Vietnam, Küba, Venezuela, Laos, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar.

2023 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün

Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün

Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün

Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün

