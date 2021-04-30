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1 Mayıs'ta otobüs metro ve metrobüs çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta toplu taşıma çalışacak mı?

30.04.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı koronavirüs gölgesinde geçiyor. Tam kapanma kararının alındığı bu dönemlerde 1 Mayıs'ta kısıtlamalardan muaf olanlar, toplu taşımayı kullanabilecek. Otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve finüküler gibi toplu taşıma araçlar, çalışıyor olacak...

1 Mayıs'ta otobüs metro ve metrobüs çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta toplu taşıma çalışacak mı?

Yarın kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı 2021 senesinde Cumartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak ilan edilmiş olan 1 Mayıs'ta vatandaşlar toplu ulaşım araçlarının çalışıp çalışmadığını araştırmaya koyuldu. Peki 1 Mayıs'ta 1 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs çalışıyor mu?

1 MAYIS'TA OTOBÜS, METRO VE METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

Tam kapanma sürecinde alınan kararlarla birlikte şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri yasaktan muaf tutulmakta. Dolayısıyla şu anda otobüsler, taksiler ve metrolar da dahil olmak üzere tüm toplu ulaşım açık ve çalışıyor durumda.

İETT Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan açıklamaya göre 17 gün süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında İETT seferleri Cumartesi tarifesine göre yapılacak. Kısıtlama boyunca çalışmak zorunda olan vatandaşlar için sabah ve akşam seferler sıklaştırılacak.

Geçen sene İETT, 1-3 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak “Sokağa Çıkma Yasağı” süresince hizmet vereceği sefer saatlerini Mobiett ve web sitesi üzerinde duyurmuştu. Bu sene resmi tatil olan 1 Mayıs'ta otobüs, metro ve metrobüslerin durumu hakkında henüz bir duyuru yapılmadı fakat toplu taşımada sefer sayılarının az olması bekleniyor.

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metrobüs

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