Farklı ülkelerde yüz yıllardır farklı isimler altında kutlanmakta olan ve Şaka Günü olarak bilinen 1 Nisan, insanların çevresine çeşitli şakalar yaptığı bir gün olarak biliniyor. 1 Nisan'ın gelmesiyle birlikte 1 Nisan Şaka Günü nedir, kökeni nedir gibi sorular da merak konusu oldu. Peki 1 Nisan Şaka Günü nedir? 1 Nisan'da neden şaka yapılır?

1 NİSAN ŞAKA GÜNÜ NEDİR? 1 NİSAN'DA NEDEN ŞAKA YAPILIR?

1 Nisan insanların birbirine şaka yaptığı ve inananlarla dalga geçilen bir gün olarak kutlanıyor ancak kökenine dair pek fazla bilgi bulunmuyor.

Bu gün, Fransa'da 'Nisan Balığı', İngiltere'de ise 'Nisan Aptallar Günü' adıyla biliniyor. Kişiler birbirine şakalar yapıp kandırmaya çalışırken, tuzağa düşülen her durumda 'Nisan 1!' diye bağrışılıyor.

1 NİSAN ŞAKA GÜNÜNÜN FRANSIZLARA GÖRE ORTAYA ÇIKIŞ HİKAYESİ

Roma İmparatoru Sezar M.Ö. 46 senesinde takvimin başlangıcını Ocak ayı olarak ilan ettiyse de, çok uzun bir süre daha, 16. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa'da yeni yıl geleneksel olarak, bahar aylarının başlangıç tarihi olarak da kabul edilmiş olan Mart ayının 25'inde başlardı.

Sezar'dan tam 1610 sene sonra, 1564'de Fransa Kralı IX. Charles, takvimi değiştirerek yıl başlangıcını Ocak ayının birinci gününe almıştır. O zamanın iletişim koşullarında bazı insanların bu gelişmeden haberi olmamıştır. Bazıları ise bu kararı protesto etmek amacıyla eski adetlerini devam ettirmişlerdir. Bu çerçevede 1 Nisan'da partiler düzenlemeye, birbirlerine hediyeler vermeye devam etmişlerdir. Yeni takvimden haberdar olup onu kabul edip uygulayan diğerleri ise bunları '1 Nisan aptalları' olarak nitelendirip bu güne 'Bütün Aptalların Günü' adını vermişlerdir. Bu günde diğerlerine sürpriz hediyeler vermişler, yapılmayacak olan partilere davet etmişler, gerçek olması mümkün olmayan çeşitli haberler üreterek yaymışlardır.

