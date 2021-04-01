HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 Nisan Şaka Günü nedir? 1 Nisan'da neden şaka yapılır?

1 Nisan Şaka Günü nedir? 1 Nisan'da neden şaka yapılır?

01.04.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz yıllardır farklı ülkelerde farklı isimler altında kutlanan 1 Nisan, insanların çevresine şaka yaptığı bir gün olarak biliniyor. İnsanlar aile, arkadaş ve yakınlarına çeşitli şakalar yaparak 1 Nisan'ı geçirirken, 1 Nisan Şaka Günü nedir, kökeni nedir gibi sorular da merak konusu oldu. Peki 1 Nisan Şaka Günü nedir? 1 Nisan'da neden şaka yapılır? İşte yanıtı...

1 Nisan Şaka Günü nedir? 1 Nisan'da neden şaka yapılır?

Farklı ülkelerde yüz yıllardır farklı isimler altında kutlanmakta olan ve Şaka Günü olarak bilinen 1 Nisan, insanların çevresine çeşitli şakalar yaptığı bir gün olarak biliniyor. 1 Nisan'ın gelmesiyle birlikte 1 Nisan Şaka Günü nedir, kökeni nedir gibi sorular da merak konusu oldu. Peki 1 Nisan Şaka Günü nedir? 1 Nisan'da neden şaka yapılır?

1 NİSAN ŞAKA GÜNÜ NEDİR? 1 NİSAN'DA NEDEN ŞAKA YAPILIR?

1 Nisan insanların birbirine şaka yaptığı ve inananlarla dalga geçilen bir gün olarak kutlanıyor ancak kökenine dair pek fazla bilgi bulunmuyor.

Bu gün, Fransa'da 'Nisan Balığı', İngiltere'de ise 'Nisan Aptallar Günü' adıyla biliniyor. Kişiler birbirine şakalar yapıp kandırmaya çalışırken, tuzağa düşülen her durumda 'Nisan 1!' diye bağrışılıyor.

1 NİSAN ŞAKA GÜNÜNÜN FRANSIZLARA GÖRE ORTAYA ÇIKIŞ HİKAYESİ

Roma İmparatoru Sezar M.Ö. 46 senesinde takvimin başlangıcını Ocak ayı olarak ilan ettiyse de, çok uzun bir süre daha, 16. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa'da yeni yıl geleneksel olarak, bahar aylarının başlangıç tarihi olarak da kabul edilmiş olan Mart ayının 25'inde başlardı.

Sezar'dan tam 1610 sene sonra, 1564'de Fransa Kralı IX. Charles, takvimi değiştirerek yıl başlangıcını Ocak ayının birinci gününe almıştır. O zamanın iletişim koşullarında bazı insanların bu gelişmeden haberi olmamıştır. Bazıları ise bu kararı protesto etmek amacıyla eski adetlerini devam ettirmişlerdir. Bu çerçevede 1 Nisan'da partiler düzenlemeye, birbirlerine hediyeler vermeye devam etmişlerdir. Yeni takvimden haberdar olup onu kabul edip uygulayan diğerleri ise bunları '1 Nisan aptalları' olarak nitelendirip bu güne 'Bütün Aptalların Günü' adını vermişlerdir. Bu günde diğerlerine sürpriz hediyeler vermişler, yapılmayacak olan partilere davet etmişler, gerçek olması mümkün olmayan çeşitli haberler üreterek yaymışlardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurunDoğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurun
"Çok yüksek riskli" kategorideki Aksaray'dan sevindiren haber! "Çok yüksek riskli" kategorideki Aksaray'dan sevindiren haber!
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

Pazarda bastonlu sapık alarmı! Önüne geleni taciz etti

Pazarda bastonlu sapık alarmı! Önüne geleni taciz etti

Genç kadını, kocası benzin dökerek yakmıştı! Kan donduran olayın arkasından 'intikam' çıktı

Genç kadını, kocası benzin dökerek yakmıştı! Kan donduran olayın arkasından 'intikam' çıktı

Son Dakika! Altun'dan flaş açıklama: Mücadele edeceğiz

Flaş sözler: Bağımsız Türk yargısı içine sızan...

'Çok yüksek riskli' kategorideki Aksaray'dan sevindiren haber! Tedbirler işe yaradı

"Çok yüksek riskli" kategorideki Aksaray'dan sevindiren haber!

Koronavirüs araştırmasında ilginç sonuç: Erkekler 'yanık lastik', kadınlar 'çürümüş soğan' kokusu alıyor

Koronavirüs araştırmasında ilginç sonuç: Erkekler 'yanık lastik', kadınlar 'çürümüş soğan' kokusu alıyor

1 Aralık 2020'de başlamıştı, bugün sona erdi! Kuyruğun sonu gelmedi

1 Aralık 2020'de başlamıştı, bugün sona erdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.