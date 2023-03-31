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1 NİSAN ŞAKA MESAJLARI: Sevgiliye, arkadaşa, anne ve babaya WhatsApp'tan gönderebileceğiniz en komik resimli 1 Nisan şakası mesajları

31.03.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Nisan şakası ve mesajları her sene olduğu gibi bu yılda arama motorlarında sorgulanıyor. Şaka gününde birçok kişi birbirlerine küçük şakalar yapıyor ve şaka içerikli sözler gönderiyorlar. Biz de sevgiliye, arkadaşa, anne ve babaya WhatsApp'tan komik ve resimli 1 Nisan şakası mesajları göndermek isteyenler için en güzel sözleri derledik. İşte, 1 Nisan şaka mesajları...

1 NİSAN ŞAKA MESAJLARI: Sevgiliye, arkadaşa, anne ve babaya WhatsApp'tan gönderebileceğiniz en komik resimli 1 Nisan şakası mesajları

1 Nisan şaka mesajları 1 Nisan Şaka Günü için geri sayım başladı. Yarın birçok kişi WhatsApp ve Telegram üzerinden sevgili, arkadaş, anne - baba ya da yakınlarına komik sözler ve görseller göndererek şaka yapacak. Biz de 1 Nisan şakası ve mesajlarını sizler için derledik. İşte en komik 1 Nisan mesajları...

1 NİSAN ŞAKA MESAJLARI 2023

İşte en komik 1 Nisan şaka mesajları:

"Sabah erken kalkamıyorsan güzelim, yanına bir bardak su koy kalkarsın. Nasıl mi? Eee suyun kaldırma kuvvetiyle..."

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"Senin için iki yüzlü diyorlar ama ben katılmıyorum. Bir ikinci yüzün olsa neden bunu kullanasın."

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"Amerikan üroloji derneğinin üst ekstremite kurulunun yaptığı son araştırmaya göre salak insanlar mesajları okurken telefonlarını sağ elde tutuyor..."

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"Bende şeytan tüyü yok, epilasyonla aldırdım."

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EN İLGİNÇ 1 NİSAN ŞAKALARI!

'ARANIYOR' ŞAKASI

1 Nisan şakalarının arasında en acımasız olanı olarak tabir edilen bu şakayı yapmadan önce arkadaşınızın ya da tanıdığınızın fotoğrafını bulmalısınız. Fotoğrafı güzelce bir A4 kağıdına tasarlayıp bastırın ve altına "Kayıp aranıyor" ilanı verin. Daha sonra etrafınızdaki binaların kapılarına yapıştırabilirsiniz. Emin olun hem yakınlarınız hem de siz çok güleceksiniz.

GAZETE ŞAKASI

Eğer tanıdığımız birinin fotoğrafı varsa, bu fotoğraftan iyi bir fotokopi alıp gazetenin orta sayfalarındaki haberlere fotomontaj yapabilirsiniz. Sonrasında gazeteyi onun okumasını sağlayarak haberlere çıktığına inandırabilirsiniz.

SÜNGERDEN SAHTE ÇİKOLATA ŞAKASI

Evinizde kullanmakta olduğunuz bulaşık süngerini istediğiniz boyutlara parçalayarak bölün. Ardından erittiğiniz çikolata ile bir güzel kaplayın. Çikolata sosu donduğunda bunu kubanınıza ikram edebilirsiniz.

KORKUTAN BÖCEK ŞAKASI

Önce plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Sonrasında soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve gelen tepkileri izleyin.

SICAK ÇAYDANLIK ŞAKASI

Sosyal medyada bir dönem çok meşhur olan şakalardan birini bu 1 Nisan'da yapabilirsiniz. Eve oturmaya gelen misafirinize sanki içinde kaynar su varmış gibi çaydanlık şakası yapmak, en güzel fikirlerden olacaktır. Boş çaydanlığı yanlışlıkla misafirinizin üzerine düşürüyormuş gibi yaparak tepkisini görebilir ve eğlenebilirsiniz.

GÖRÜNMEYEN İP ŞAKASI

Üç dört kişi bir araya gelmelisiniz ve kalabalık bir sokakta yürümeye başlamalısınız. Tam birileriyle karşılaşıldığı zaman sanki önünde ip varmış da sanki üzerinden geçiliyormuş gibi bacaklarınızı kaldırmalısınız. Çok kişi olması inandırıcılığı daha da artıracaktır.

FAREYE BENZEYEN TURP ŞAKASI

Önce manavdan kökü tamamen kopmamış bir turp alın. Kökü kopmamış olmalı, çünkü kök kısmı fare kuyruğuna benzediğinden şakamızın can alıcı noktası bu olacak. Turpun yalnızca kök kısmı görünecek şekilde şaka yapmak istediğiniz kişinin en çok kullandığı eşyaların arasına koyarak onu korkutabilirsiniz.

KREMA YERİNE DİŞ MACUNLU BİSKÜVİ

Önce marketten bir paket kremalı bisküvi alınır. Bir kaç bisküvi ortadan bölünür ve kremaları alınır yerine diş macunu sıkılır. Sırayla pakete bir diş macunlu bir normal bisküvi üst üste dizilir. Saka yapılacak arkadaşın yanına gelindiğinde bir tane ağzımıza atarız, sonra ise arkadaşa ikram ederiz. Doğal olarak karşıdaki kişi "Bu ne biçim bisküvi?" diyecektir. Siz durumu çaktırmadan ne olmuş gayet güzel deyip sıradaki normal bisküvileri ağzınıza atmalısınız. Bir daha dene deyip sıradaki öbür bisküviyi de tekrar ikram edersiniz.

PATLAYAN YAPAY MANDALİNA

Mandalina mevsimi geçmeden eğer ki 1 Nisan günü bir mandalina bulursanız eğer alt tarafını bir gazoz kapağı kadar büyük olacak şekilde kesin ama kabuğa zarar vermeyin tekrar geri koyacağız. Ardından bir kaşık alın ve mandalinanın içini boşaltın. Mandalinanın içine ise reçel, un, mayanoze, ketçap, sos gibi malzemeler ile doldurup alt tarafından çıkardığınız kabuğuda yerine koyup yapıştırmalısınız. Daha sonra bu mandalinayı arkadaşınıza ikram edin. Soymak için mandalinayı eline alıp üzerine bastırdığında pörtleyeyip üzerine sıçrayan bir mandalina ile karşılaşacak ve siz de hızla kahkahalar atarak oradan uzaklaşacaksınız.

1 NİSAN ŞAKASI NEREDEN ÇIKTI?

1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler.

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1 NİSAN NEDEN ŞAKA GÜNÜ OLARAK KUTLANIR?

1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Yıllar sonra Ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan gününü kültürlerinin bir parçası görerek devam ettirdiler. Oradan da bütün dünyaya bir şaka günü olarak yayıldı.

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