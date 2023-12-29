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  4. 1 OCAK 2024 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Otobüs, metrobüs, Marmaray, metro bedava mı olacak? İstanbulluların merak ettiği soru!

1 OCAK 2024 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Otobüs, metrobüs, Marmaray, metro bedava mı olacak? İstanbulluların merak ettiği soru!

29.12.2023 10:00 | Son Güncelleme:
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1 Ocak 2024 tarihinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. İstanbul'da 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatillerinde otobüs, metrobüs, Marmaray, metro ve tramvay ücretsiz hizmet vermişti. Peki, 1 Ocak 2024 toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da İETT otobüsü, metrobüs, Marmaray, metro bedava mı olacak? İşte detaylar...

1 OCAK 2024 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Otobüs, metrobüs, Marmaray, metro bedava mı olacak? İstanbulluların merak ettiği soru!

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar "1 Ocak 2024 toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İstanbul’da yaşayanların toplu taşımadan ücretsiz faydalanması için İstanbulkart’larını kişiselleştirmesi gerekiyor. Bilindiği üzere Yeni yıl Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece olacak. Peki, 1 Ocak 2024'te otobüs, metrobüs, Marmaray, metro ve tramvay ücretsiz mi olacak? 1 Ocak 2024'te toplu taşıma araçları bedava mı olacak? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

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1 OCAK 2024 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

1 Ocak 2024 Pazartesi günü için İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağına dair henüz resmi bir açıklama yer almıyor.

Konuya ilişkin yazılı açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

1 Ocak 2024 Pazartesi günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğuna dair bir açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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1 OCAK 2024 TATİL Mİ, YOKSA YARIM GÜN TATİL Mİ OLACAK?

1 Ocak 2024 tarihinde resmi kurum ve kuruluşlar ile okullar kapalı olacak.

Resmi tatillerde de çalışan özel sektör çalışanları ise, 1 Ocak 2024 tarihi için ek mesai ücreti alacaklar.

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1 OCAK 2024 PAZARTESİ GÜNÜ NERELER KAPALI OLACAK?

Yeni yılın ilk günmü kapalı olacak yerler:

Okullar, üniversiteler, bankalar, eczaneler, borsa, noterler, acil servis hariç hastaneler, aile hekimleri ve sağlık ocakları, muhtarlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar.

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