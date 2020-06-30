1 Temmuz 2020 Çarşamba günlük burç yorumları

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
1 Temmuz günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? 1 Temmuz günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün güne kendinizi iyi hissederek başlayabilir, huzurlu hissedebilirsiniz. Bu huzuru iş ortamınıza, arkadaşlarınıza ve ilişkinize de yansıtabilir güzel vakit geçirebilirsiniz. Maddi konularda bazı beklentiniz istediğiniz gibi olmayabilir. Yatırım yaparken bazı detayları atlamadan yapın, ince hesap büyük dertlerden kurtarır. Yeni tanışacağınız insanlara dikkat, gerçek yüzünü sonradan gösterebilirler.
Çok hareketli bir gün geçireceksiniz. Yatırım yaptığınız bazı kaynaklardan çok güzel dönüşler alacaksınız. Hatta bir ev dahi satın almak isteyebilirsiniz. Partnerinizle her şey çok güzel gidiyor, bugün aşk tazeleme günü. Bebek bekliyorsanız harika bir sürpriz sizi bekliyor.
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Kendinize çok güveniyor fakat bu güveni insanlara göstermekten çekiniyorsunuz. Yine harika bir ikilem bulup yaşıyorsunuz. Bir anda cesaret edin ve aklınıza koyduğunuz şeyi yapın, gökyüzü sizi destekliyor. Çocuklarınız varsa mutlaka onlarla vakit geçirin size çok iyi gelecek. Partneri olan ikizler bugün biraz içine kapanacak.
Yeni adımlar atmaya korkuyor ve hep erteliyorsunuz. Aklınızdaki bu adımları atabileceğiniz sizi mutlu edecek bir gündesiniz. Şu an yeni fikirler ve yeni yatırımlar için en uygun zamanlardan geçiyorsunuz, bu fırsatı kaçırmayın. Evren bugün sizi destekliyor. Hukuki konularda ortaya çıkan bir şey canınızı sıkabilir. Sağlıkla ilgili bazı sıkıntılarınız olabilir.
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Hayatınıza yeni birilerini almak istemiyor olabilirsiniz. Kafanız çok karışık, adım atmak istemiyorsunuz. Fakat artık adım atmalı ve değişiklikler yapmalısınız. Eğer devam eden bir ilişkiniz varsa ve sürekli sorunlar yaşıyorsanız bunu uzatmanın bir anlamı yok. Yenilikler size iyi gelecek. Rutinden uzaklaşmak istemiyor olabilirsiniz ama unutmayın değişim sizi çok mutlu edecek.
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Bugün kendinize güvendiğiniz, özgüveninizin tavan yaptığı bir gün. Biraz sosyalleşerek bugünü değerlendirebilirsiniz. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekeceksiniz. Haber beklediğiniz bir kişi varsa ona ulaşmak için göz önünde olmakta fayda var. Biraz kendinize çeki düzen verin ve onu görebileceğiniz ortamlara gidin.
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İnsanların sizi kırmasına ve kullanmasına müsaade ediyorsunuz. Bu kadar iyi niyetli olmayın. Kendinize eziyet etmiş oluyorsunuz. Size ulaşmak ve sizi kırmak zor olsun, insanlarla aranıza sınırlar koyun. Size ulaşmalarına müsaade etmeyin. Duygusal anlamda iyi hissedebileceğiniz bir gün geçireceksiniz.
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Bugün enerjiniz çok düşük. Fedakarlığınız sizi çok fazla yordu. Elinizden gelen her şeyi yaptığınız için çok mutlusunuz ama eksik olan bir şeylerin olması sizi üzüyor. Etrafınızla biraz sorunlarınızı paylaın ve destek alın. Eksik olan şeyleri bilmedikleri için kimse size yardım edemiyor.
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Bazı konularda karar almakta zorlanabilirsiniz. Bugün önemli kararlar almayın ve daha sonraya erteleyin. Konuşmalarınıza ve söylediklerinize dikkat edin. İnsanları kıracak sözler söylemeyin. İstemeden de yapıyor olabilirsiniz, buna dikkat edin. Ayrıca siz harika bir insansınız, size kötü düşünceler ve sözler hiç yakışmıyor.
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Hayatınız boyunca bu kadar güzel ve huzurlu bir gününüz olmamış olabilir. Harika bir sürprize hazır olun. Aklınızdaki bazı şeyleri erteleyin. Olumsuz durumları bugün düşünmeyin, şans sizinle olacak. Partnerinize zaman ayırın, sizden bu konuda şikayetçi olabilir. Mesafe koyduğunuz kişileri de affetme günündesiniz.
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Maddi olarak rahat edeceğiniz yeni bir işe başladınız. Bugün tüm gün sizi seven insanlar etrafınızda olacak. Hayatınızı yavaş yavaş toparlıyor ve bir düzene sokuyorsunuz. Hayattan beklentilerinizi tekrar gözden geçirin. Biraz dengenizi kaybetmiş olabilirsiniz, kendinizi toparlama vakti.
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Duygusal olarak zorlandığınız bir gündesiniz. İçinizi kemiren bazı şeyler günü öfkeli geçirmenizi sağlayacak. Herkes sizi neşeli ve harika görürken nasıl bu kadar kötü hissediyor ya da insanlara kendinizi bu şekilde gösterebiliyorsunuz? Sevgi yoksa hayatınızda, biraz bekleyin. Her şeyin bir anda olmasını istemeyin.
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