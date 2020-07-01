1 Temmuz 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 3, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 39, 41, 45, 53, 55, 59, 60, 73, 78 ve 80 olarak belirlendi.\nMYNET \u015eANS OYUNLARI SAYFASI \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYINIZG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu!Albayrak \u00e7iftine \u00e7irkin sald\u0131r\u0131 soru\u015fturmas\u0131nda 1 tutuklama Akdeniz \u00dcniversitesi personel al\u0131m\u0131: \u0130\u015eKUR'dan 82 i\u015f\u00e7i al\u0131m\u0131 yap\u0131lacak