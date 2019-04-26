1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi tarafından "mikrobiyota" konusuyla düzenlenen I. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi başladı.

KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen ve yarın sona erecek kongrede, sağlık ve tıp alanında çalışan bilim insanları, uzmanlar ve öğrenciler bir araya gelerek mikrobiyota, metabolizma, obezite, beslenme, antibiyotik ve probiyotikler gibi birçok önemli konuyu ele alacak.

Kongrenin açılışında konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, böyle bir etkinliğin Karabük'te yapılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu etkinliğin Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından gündeme getirilmesinin ve buna öncülük edilmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Gürel, "Artık bulunduğumuz coğrafyadan bilim adamlarının, dünyaca ünlü bilim adamlarının çıkmasını arzu ediyoruz. Bir tıp öğrencisi insanla uğraşıyor, insan hayatıyla uğraşıyor. Onun yapacağı hata, bilgisinden kaynaklanan bir eksiklik insan hayatına mal olacağı için kendimizi çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.