1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi tarafından "mikrobiyota" konusuyla düzenlenen I. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi başladı.
KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen ve yarın sona erecek kongrede, sağlık ve tıp alanında çalışan bilim insanları, uzmanlar ve öğrenciler bir araya gelerek mikrobiyota, metabolizma, obezite, beslenme, antibiyotik ve probiyotikler gibi birçok önemli konuyu ele alacak.
Kongrenin açılışında konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, böyle bir etkinliğin Karabük'te yapılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Bu etkinliğin Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından gündeme getirilmesinin ve buna öncülük edilmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Gürel, "Artık bulunduğumuz coğrafyadan bilim adamlarının, dünyaca ünlü bilim adamlarının çıkmasını arzu ediyoruz. Bir tıp öğrencisi insanla uğraşıyor, insan hayatıyla uğraşıyor. Onun yapacağı hata, bilgisinden kaynaklanan bir eksiklik insan hayatına mal olacağı için kendimizi çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.
KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, kongrenin hazırlamasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşallah kongremiz verimli ve bereketli olur. Yeter ki üniversitemizde bu tür etkinlikler hiç eksilmesin, ben bu görevde kaldığım sürece size her türlü desteği vermeye hazırım." dedi.
KBÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, kongrede son yılların önemli bir konusu haline gelen mikrobiyotanın ele alınacağını anımsattı.
Kürtül, mikrobiyota ile ilgili olarak bilim insanlarının mideyle bağırsaklarda yaşayan o derin dünyayı da ikinci bir beyin olarak isimlendirdiğini anlatarak, bu açıdan kongreye katılanların olayın bu yönüyle de çok değerli ve verimli bilgiler elde edeceğine inandığını kaydetti.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Erkan Doğan, kongrenin düzenlenmesinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Her geçen gün her alanda başarılarına yenisini ekleyen Karabük Üniversitesi, ulusal ve uluslararası alanda bilime katkı sağlamaya ve bilimsel olarak etkinlikler ve çalıştaylar düzenlemeye devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Kongre Danışmanı Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faik Ersoy, kongrede yaklaşık 230 katılımcının yer aldığını belirterek, "Bu kongre bize azmi, sabrı, mutluluğu öğretti. Ekip arkadaşlarım ve ben kongreden çok fazla dersler çıkardık. Bu nedenle her türlü özveriyi gösteren ve inanılmaz emek harcayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katıldığı kongre oturumlarla devam etti.
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